مأساة.. العثور على دانيال ابن الـ 9 سنوات جثة!

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عُثر على صبي لبناني يبلغ من العمر 9 سنوات ميتاً في مركز لطالبي اللجوء في بروشيم بأنتويرب البلجيكية.



وكان الصبي يقيم في المركز مع والدته البالغة من العمر 26 عامًا.



ووفقا لما ذكرته شبكة بلجيكا الاخبارية، شوهد الطفل للمرة الأخيرة ليلة الاثنين الماضي حوالي الساعة 10 مساء حيث كان يسير على دراجته وبعدها تم العثور على الدراجة من دون أي أثر للصبي.



وتم إجراء تفتيش في مبنى مركز اللجوء. كما تم تعبئة خلية خاصة بالأشخاص المفقودين التابعة للشرطة الاتحادية، الا انه لاحقا عُثر على جثة الصبي في حفرة حيث يبدو من المستحيل أن الصبي قد وصل هناك بمفرده.



ووفقا للمدعي العام تم القاء القبض على 5 اشخاص لكنه لم يرغب في ذكر المزيد عن هذه القضية، وقال انه سيعلن عن التفاصيل بعد تشريح الجثة.



كما افاد مقربون من العائلة ان الطفل دانيال لبناني الاب وفلسطيني الام، ومن سكان خلدة.

(يا صور)