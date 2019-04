عناوين الصحف ليوم الخميس 25 نيسان 2019

A + A -

الأخبار

موازنة 2019 .. بدائل مُتاحة لاقتراحات التقشّف

سلامة نقلاً عن الحريري: لا ضرائب على المصارف!

البناء

وزير المال يُحيل الموازنة لتتمّ المناقشات في الحكومة وليس خارجها

الضغط لمقايضة الفوائد على المصارف بسندات خزينة يؤجّل التوافق

اللواء

«موازنة الأسرار» لن تحضر اليوم.. والحريري متفائل بصيف واعد

القطاع العام يتأهب.. وأبوصعب من الناقورة «يضع الاستراتيجية الدفاعية» بين الخطين الأزرق والأخضر

الجمهورية

بري لـ"الجمهورية": الى قانون الإنتخاب دُر

سلامة لـ"الجمهورية": لا قرض أو هبة مصرفية للدولة

الديار

تخطيط لإرسال لجنة من البنك الدولي والدول المانحة الى بيروت للمساعدة بخفض العجز

وجهات نظر الرئيس عون والرئيس الحريري مختلفة بالنسبة لرؤية الحل للأزمة الاقتصادية

L'Orient-Le Jour

Kataëb-Marada : les plaies pansées, place à la coordination tactique

The Daily Star

Budget not on agenda for Cabinet session