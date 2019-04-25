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أسرار الصحف ليوم الخميس 25 نيسان 2019

25
APRIL
2019
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البناء
قالت مصادر أمنية رفيعة في دولة كبرى أمام مسؤول عربي بارز إنّ تباين المواقف في الإدارة الأميركية بين التصعيد والسعي لتوافقات تملك المصادر تفاصيل دقيقة حولها لمنع التصعيد تحت الطاولة برسائل عملية، وهذا يعني برأي المصادر أحد أمرين… إما وجود توزيع أدوار بين السياسة والمخابرات لإحتواء العجز عن المواجهة والعجز عن التسويات والحفاظ على المهابة الإعلامية، أو أنّ هذا التناقض موجود فعلياً ويروق لطرفيه كمخرج مناسب للتعبير عن مأزق العجز المزدوج عن الحروب وعن التسويات بإنتظار الانتخابات الرئاسية المقبلة…

الجمهورية
وجه رئيس كتلة نيابية كلاماً قاسياً إلى أحد نوابها على خلفية عدم إلتزام المذكور بموقف الكتلة حيال قضية حساسة

لم يتم الإتفاق حتى الآن على إسم موظف غير مدني لموقع متفقٍ عليه على أنه لطائفة معينة ليحل مكان موظف أحيل إلى القضاء بسبب ملف حسّاس، يُعتقد أن له علاقة به.

علق مرجع سياسي بارز على الخلافات التي ظهرت حول إقرار الموازنة فقال:"مِش وقت ولدنِة، هلّق وقت إنقاذ البلد".

اللواء
غمز
يبرز خلاف قوي بين وزراء في تيّار موالٍ، على خلفية النقاش الدائر حول الموازنة والتخفيضات وبنود الهدر..

همس
تساءلت مصادر سياسية عن احتمالات التأثيرات الصعبة للمواجهة النفطية المالية بين الولايات المتحدة وإيران على استقرار النقد في لبنان؟

لغز
يقلل قطب وسطي من لقاءاته، حتى السياسية، في وضعية تشبه «الإعتكاف»، كما وصفها مقربون منه!

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