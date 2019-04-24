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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"



إزاء الخطر الإسرائيلي الدائم، والتهديدات اليومية برا وبحرا وجوا، على الأرض وفي المياه والثروات، توقع اللبنانيون اليوم تضامنا وطنيا شاملا، وإجماعا تاما، حول الرسالة التي اراد وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب ايصالها الى من يعنيه الأمر، ومن على ارض الجنوب. التضامن تم، والاجماع حصل، لكن محاولة خرق بسيطة سجلت خلال ساعات النهار، عبر حفلة مزايدات صغيرة، من المؤسف أن يكون نواب حاليون وسابقون قد أقحموا فيها، بعدما كتبت لهم ردود على كلام بو صعب خلال مؤتمره الصحافي مع قائد اليونيفيل، من دون أن يعرفوا المضمون، وفق ما قال وزير الدفاع نفسه.

فردا على سؤال: "لماذا لا تضع المقاومة سلاحها ليندرج في الجيش اللبناني فيكون هو من يدافع عن حدود الوطن وينتشر على حدوده"، اجاب بو صعب حرفيا: "هذا هدفنا وطموح كل اللبنانيين بمن فيهم السيد نصرالله الذي في قال انه متى يشعر بوجود جيش قوي وقادر ان يكون مسلحا بالشكل الكافي ليدافع عن الحدود، فلا احد طامح للقيام بمهمة نيابة عن الجيش، وهذا ما يتطلب استراتيجية دفاع وطنية ليس الآن الوقت للكلام فيها، لكن الموضوع يتم مناقشته"، علما أن وزير الدفاع كان يتحدث من المقر العام لليونيفيل وبحضور قائدها.

ليتابع بو صعب ردا على سؤال آخر: "عندما يزول الخطر والاعتداءات والاطماع الاسرائيلية بمياهنا وغازنا، فاليوم هناك خط ازرق وآخر أخضر، فيأتي الاسرائيلي ويقرر وضع حدوده في مكان آخر، وطالما هذه الاخطار موجودة فهذا هو ما يؤخر موضوع استراتيجية الدفاع الوطني، وكلنا نطمح ومقتنعون بان يصبح لبنان آمنا ويكون السلاح الوحيد في يد الجيش اللبناني".

لكن، وعلى الفور، نصبت راجمات المزايدة، واطلقت قذائف السياسة، التي فشلت في اصابة الهدف، بعدما أوضح وزير الدفاع أن "نواب القوات يكتب لهم الرد دون ان يعرفوا مضمونه"، ليضيف: "وصلني بيان على الواتساب يراد نشره مقابل اموال في احد المواقع"، مستبقا ما حصل بالفعل.

طبعا هي ليست المرة الأولى، ولن تكون الاخيرة، والتجربة الاخيرة في مجلس الوزراء حول التوظيف العشوائي الذي ارادت القوات تمريره، خير دليل، لمن يذكر، علقت المصادر.

وفيما انشغل البعض بالمزايدات في موضوع السلاح والجيش اليوم، هدأت قليلا المزايدات في موضوع التقشف والموازنة والرواتب، في انتظار ما ستحمله الساعات المقبلة، علما أن الموازنة لن تطرح غدا على طاولة مجلس الوزراء، الذي سيحل موضوع رواتب موظفي سكك الحديد والنقل المشترك في صلب نقاشاته، ذلك أن وزير الاشغال مطالب بتوضيح لسبب ادراج البند، وسبب طلب رفع الرواتب لمن لا عمل له، وفق ما وجهت اليه آلاف الاسئلة اليوم عبر مواقع التواصل.

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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



صحيح أن الوضع النقدي مستقر كما يؤكد حاكم مصرف لبنان إلا ان الأصح ان الوضع المالي المتعلق بالموازنة بحاجة الى تقشف مدروس.

وقد أكد الرئيس بري في لقاء الاربعاء النيابي ان رواتب الفقراء وحتى متوسطي الحال لن تمس.

كذلك شدد وزير المال علي حسن خليل على ان مشروعه الجديد للموازنة لا يتضمن ضرائب ولا خفضا للرواتب.

مشروع قانون الموازنة موجود لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء وسيصار الى التداول بخطوطه العريضة في جلسة مجلس الوزراء غدا، لكن الدرس التفصيلي سيتم في جلسة خاصة لمجلس الوزراء سيدعو إليها رئيس الجمهورية.

وفي الجنوب تفقد وزير الدفاع وقائد الجيش الناقورة والخط الأزرق حتى شبعا.

وأكد الوزير الياس بو صعب ان الجيش موجود في المنطقة الحدودية بخمسة آلاف جندي وان المطلوب عشرة آلاف.

وفي السياسة برزت زيارة رئيس المردة سليمان فرنجيه لمقر حزب الكتائب في الصيفي وقد أعلن مع النائب سامي الجميل السير في التعاون.

وبعيدا عن كل هذه الشؤون لفت الرئيس سعد الحريري الى توافد السعوديين الى لبنان مشيرا الى إيجابيات قرار القيادة السعودية بالسماح للسفر الى لبنان.

وقبل الدخول في التفاصيل نبدأ من المجزرة البيئية في الليطاني جيف ابقار ومخلفات مواشي وتعديات على ضفافه ومياهه امتزجت بمياه الصرف الصحي.

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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ام تي في"



كل المعطيات تشير الى ان الموازنة لن تكون بندا رئيسيا على طاولة مجلس الوزراء الخميس لمناقشتها، وبحسب المعلومات فإن نسخها لن توزع على الوزراء بصيغتها النهائية قبل الثلاثاء، وسيسبق ذلك اجتماع للجنة الوزارية المصغرة بين الليلة وغدا، وتبين ان المشروع الذي قدمه الوزير علي حسن خليل يحتاج الى بعض التعديلات اضافة.

هنا بيت القصيد الا ان حزب الله لم يقدم ملاحظاته بعد على المشروع، ولعل السبب الاخير (اي تأخر) حزب الله هو من الاسباب الجوهرية التي ادت الى تأخير اقرار الموازنة، بحجة انه لم ينته من وضع ملاحظاته عليها.

ومن صلب اسباب التأخير ايضا تهيب الحكومة مواجهة اللبنانيين بالاقتطاعات الكبيرة من مكتسباتهم لتحقيق الوفر المأمول في خزينة الدولة.

تزامنا نسب سجالان حاميان بين القوات والتيار الوطني الحر حول مسألتين: الاولى اتهام القوات السفير اللبناني في اميركا كابي عيسى المنتمي الى التيار الوطني الحر بتسريب محضر اللقاء الذي حصل بين نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزير منصور بطيش ومسؤول في الادارة الاميركية وتحريفه، وتوعدت القوات بأنها لن تسكت عن هذه المخالفة (آت)، اما السجال الثاني فقد نجم على خلفية مواقف اطلقها وزير الدفاع الياس بو صعب اثناء زيارته قيادة اليونيفيل في الجنوب، وخلال جولته على الخط الازرق، وقد اتهمت القوات بو صعب الذي دافع عن المقاومة بالخروج عن مبدأ النأي بالنفس، فرد وزير الدفاع بالتأكيد على رؤيته لدور حزب الله، واتهم نواب القوات بأنهم يردون على مواقفه من دون ان يقرأو كلامه.

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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"



مشروع الموازنة العامة وضع على السكة، ولكنه لم يصل إلى محطته الأخيرة بفعل عدم إدراجه على جدول أعمال جلسة خميس الأسرار في بعبدا، فيما منحت التأشيرات لبنود أخرى كإعطاء غلاء معيشة لموظفي مصلحة السكك الحديد مثلا، فهل يتم قطع تذكرة عودة على شكل ملحق للموازنة غدا؟.

الموازنة حضرت بكل أبعادها في لقاء الأربعاء النيابي في عين التينة ولاسيما ما يتصل بالاجراءات التقشفية.

وفي هذا الإطار شدد الرئيس نبيه بري ان هذه الإجراءات لن تستهدف الفئات الفقيرة أو المتوسطة وذوي الدخل المحدود مشيرا إلى أن كل ما يقال وينشر في هذا الاطار هو تأويلات.

رئيس المجلس كان واضحا بالتأكيد على أن المجلس النيابي وخلال جلسة مناقشة الموازنة سيتصدى لمثل هذه الطروحات والتي هي غير مطروحة اصلا كما قال وهو دعا الجميع الى إنقاذ الوضع الإقتصادي الصعب مؤكدا على تخفيض العجز لتجاوزه.

وتأكيدا على المؤكد ايضا جدد وزير المال علي حسن خليل القول ان مشروع الموازنة لا يتضمن مسا بالرواتب ولا ضرائب جديدة.

موقف حركة أمل المنحاز إلى الناس وهمومهم ليس بالكلام فقط بل بالأفعال أيضا فهو يترجم بدءا من مشروع الموازنة الذي أنجزه وزير المال إلى سلسلة الإجراءات اللوجستية والإدارية والقانونية التي أعلن عنها وزير الثقافة وأول غيثها المبادرة إلى إقفال منافذ الهدر في موازنة الوزارة من خلال اتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بحفظ المال العام بعدما تبين ان إيجار مبنى وزارة الثقافة لا يمكن أن يقبله عاقل ولا يجيزه منطق ولا قانون وهو يزيد عن سبعمئة مليون ليرة سنويا.

ولأن القاعدة الأساس لبناء حياة وطنية سليمة أنجزت كتلة التنمية والتحرير اقتراح قانون جديد للانتخاب ووافقت عليه بالإجماع بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه، قبل البدء بجولة مشاورات واسعة مع الكتل النيابية لتقديمه بعد ذلك إلى المجلس النيابي.

في جولة جوية برية عاين وزير الدفاع الياس بو صعب الوضع جنوبا وطمأن إلى ألا حرب في الأفق مع العدو الإسرائيلي.

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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المستقبل"



عنوان الموازنة، الحاضر الاكبر في النقاشات والاجتماعات والاتصالات، واصبح من الثابت ان مشروع الموازنة بات جاهزا، وهو يتضمن تخفيضات جوهرية لن تطال ذوي الدخل المحدود لا بالرواتب ولا بالضرائب، كما سبق وأكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي يستمر في مساعيه لتأمين أكبر توافق سياسي على موازنة، تتضمن اصلاحات واجراءات تؤدي الى خفض العجز وترشيد الانفاق وتحد من الهدر.

الرئيس الحريري وخلال مشاركته في ندوة, عن العمل الانساني التي عقدت في بيروت: شكر القيادة السعودية على قرارها , رفع الحظر عن سفر الاشقاء السعوديين الى لبنان, والذي كان له , أبلغ الاثر في زيادة عدد الوافدين الى لبنان مؤخرا , ما يشكل خير دليل على صيف واعد ينتظره اللبنانيون. واضاف, مهما قال البعض , فان المملكة مازالت تقف الى جانب لبنان، دون تمييز بين اللبنانيين، لديها حلفاء ولديها اصدقاء , ولكن عندما ارادت المساعدة , لم تفرق بين صديق وحليف , وحتى من , لا يحب المملكة.

اقليميا، التصعيد الكلامي سيد الموقف بين واشنطن وطهران في ضوء القرار الاميركي إيقاف الإعفاءات لبعض الدول لشراء النفط بعد سلسلة تهديدات اطلقها المرشد علي خامنئي ورئيس الحرس الثوري الجديد.

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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"



بامانة مجلس الوزراء باتت الموازنة على ما يقول العارفون، وأحد لم يعرف لماذا لم توضع على طاولة الجلسة الحكومية غدا، لكن تغييبها عن جدول الاعمال لن يغيب طيفها الحاضر بقوة، كقوة الازمة التي تستدعي الموازنة بتقشفها وبنودها الاصلاحية.

عادية جلسة الغد اذا ببنودها التي لا تتناسب مع استثنائية المرحلة، لكن لا بد من البحث من خارج جدول الاعمال لطروحات التقشف وحجمها وآلية تنفيذها كما قالت مصادر وزارية للمنار، فالمهل الدستورية داهمة والحالة الاقتصادية مطبقة، والطبقة السياسية تعي خطورة المرحلة.

اذا طرحت الموازنة خلال جلسة الغد نحن حاضرون للنقاش قال وزير المال علي حسن خليل من عين التينة، والعين على النقاشات التي يستكملها رئيس الحكومة لجلاء الصورة، لكنها بلا ادنى شك صورة لن يكون ذوو الدخل المحدود ولا الفئات الفقيرة ولا الطبقات المتوسطة ضمنها او ضمن تصور المساس بهم أكد الرئيس نبيه بري، وان فعلتها الحكومة فمجلس النواب بالمرصاد، مع تاكيده ان على الجميع المساهمة في الانقاذ.

جنوبا رصد وزير الدفاع وقائد الجيش الواقع الميداني في جولة عند الحدود، خلص خلالها الوزير بو صعب الى أن لا حرب اسرائيلية متوقعة ، واننا بفضل الانتصارات التي تحققت عززنا موقعنا بالمفاوضات لاستعادة حقوقنا البحرية والبرية.

حق ايران بتصدير النفط لن يوقفه احد أكد الامام السيد علي الخامنئي والجمهوية الاسلامية ستصدر قدر ما تشاء، اما العداء الاميركي لايران فلن يبقى دون رد. حسب اوهامهم ظنوا انهم اغلقوا الطريق على الشعب الايراني قال الامام الخامنئي، الا ان الشعب النشط والمسؤولين اليقظين سيفتحون الكثير من الطرق المغلقة كما قال .

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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"



لا اجتماع ماليا يعقد الليلة في السراي الحكومي , ويضم الى رئيس الحكومة سعد الحريري , ممثلين عن كبرى الكتل النيابية ,حسب ما علمت ال lbci , مع ان كل مؤشرات النهار كانت تدل على عكس ذلك .

فبحسب المعطيات , اصبح كل الفرقاء جاهزين لعرض اوراقهم المالية الاصلاحية , ورؤيتهم للموازنة وللاجراءات التقشفية الواجب اتخاذها , بعدما طلب الجميع , في اجتماع اول عقد قبل الاعياد ,فترة زمنية محددة للتشاور ضمن الفريق الواحد , والعودة بأجوبة واضحة تناقش بين المعنيين , يبنى على اساسها توافق مبدئي يفتح الطريق امام مناقشة الموازنة في مجلسي الوزراء والنواب , التي قال عنها الرئيس الحريري انها ستكون تاريخية ,لجهة بنود التقشف التي فيها .

جميع بنود انفاق الموازنة ستكون معروضة للبحث ,وستناقش بندا بندا , من خفض الهدر الى اعادة ترشيد العمل بالمؤسسات ,وصولا حتى الى تخفيض رواتب موظفي القطاع العام المرتفعة عبر تخفيض الشطور , او حتى تجميد موقت لبعض الزيادات على الرواتب التي حصلت سابقا نتيجة اقرار سلسلة الرتب والرواتب ,ولكن كل ذلك سيحصل تحت ما يصلح تسميته شرطان اساسيان:

-لا مساس بالطبقات الفقيرة , ولا ضرائب جديدة تفرض عليها وهذا محسوم ,لا من حيث رفع القيمة المضافة , و لا من حيث اضافة اسعار البنزين , باستثناء امكان زيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 7 الى عشرة بالمئة .

- اي مساهمة للمصارف في عملية تخفيض العجز ستكون مشروطة باصلاحات جذرية وجدية تقوم بها الدولة قبل أي امر آخر .

كل هذه المعطيات تأتي قبل ساعات من جلسة للحكومة , هي الاولى بعد الاعياد , تعقد في قصر بعبدا , برئاسة رئيس الجمهورية , ستحضر خلالها الموازنة من دون الدخول في تفاصيل ارقامها , حتى ولو لم تطرح على جدول اعمال الجلسة , او كبند ملحق .

فحديث الموازنة اساسي , وكذلك الحض على ضرورة طرحها في اول جلسة للحكومة بعد جلسة الغد , فهل سيتخلل الكلام في بعبدا وضع مهل زمنية محددة تصل في نتيجتها مناقشة الموازنة الى مجلس الوزراء؟

وهل يمكن طلب الاستماع لقراءة اولية من وزير المال علي حسن خليل للموازنة التي رفعها بأرقامها المعدلة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء امام بقية الوزراء ؟

غدا لناظره قريب , والتباطؤ في اقرار موازنة تقشفية لم يعد خيارا , فيما الانقاذ المالي لا يزال متاحا , انما يتطلب خطوات شجاعة .

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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد"



من بين حقول ألغام الموازنة وأرقامها الجدلية كان وزير الدفاع الياس أبو صعب يدخل الجنوب جوا، ليثبت معادلة الأرض منتزعا لغما مع القوات اللبنانية التي تقدمت بأسئلة عن المضمون ومدى التزام الوزير سياسة النأي بالنفس.

ومصحوبا بسياد الجنوب ومن تلال بلدة رفعت الراس ذات صيف إسرائيلي حار جاء كلام وزير الدفاع أكثر حرارة وتشبثا بسلاح القوة الى أن يقضي حزب الله أمرا كان مفعولا، ويصبح جيشنا هو المؤسسة الوحيدة القادرة على الرد، ويتوافق اللبنانيون على إستراتجية دفاعية وطنية وتزول الأطماع الإسرائيلية على البر والبحر، لكننا ومن بعد انتصارنا على العدو في تموز فإن موقعنا القوي وبفضل هذه الانتصارات يدفعنا إلى التفاوض من موقع قوة وليس من موقع ضعف .

أما الجيش فلديه مسؤوليات تستلزم أن يتسلح ويتجهز , وسأل بو صعب لمصلحة من نتنازل عن نقاط القوة، وما لم يعلنه وزير الدفاع سدده دفاع حزب الله بإعلان النائب حسن فضل الله أن كل اللبنانيين مسؤولون عن تسليح الجيش، إلا أن الولايات المتحدة والجهات الدولية تمنع تسليحه ورحب فضل الله بالياس أبو صعب في ربوعه وبين أهله.

ولما ضربت دفاعات بو صعب نواب ووزراء القوات اللبنانية المعترضين، بقوله إنهم يقرأون ما يكتب لهم، رد أمين سر تكتل الجمهورية القوية فادي كرم بالقول : تكرم علينا بتفسير يا صاحب الاكتشافات الخطرة، افضلك يكتبولك لكن القوات بدا أنها قرأت البيان الوزاري على نحو ملتبس ، فمعادلة النأي بالنفس لا تنطبق على إسرائيل التي إذا اعتدت على لبنان لن نواجهها بمضادات من ورق ولا بسطور البيان الوزاري العابرة للصواريخ، وعندما أقر مبدأ النأي بالنفس رسميا فإن ذلك هدف على وجه التحديد الى تحييد لبنان عن الأزمة السورية، وعدم التدخل في شؤون الدول العربية الأخرى وليس عن الصراع العربي الإسرائيلي الذي يشكل جوهر المشكلة في المنطقة، وقد دفع لبنان ثمنه غاليا احتلالا وتدميرا وشهداء، وما زالت الاثمان مستمرة حتى اليوم.

وبإستراتيجية دفاعية محلية للمواجهة السياسية كان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يحفر على صخرة الكتائب تحالفا " يقي " الطرفين مرحلة العهد القوي، وقال فرنجية : من موقعهم كمعارضة ومن موقعنا كنصف معارضة ونصف موالاة، بحثنا مجمل المواضيع وكان الحوار غنيا وشمل جميع الأمور بالحاضر والماضي والمستقبل، وأضاف: إننا ممثلون بالحكومة إنما نحن غير راضين عن بعض الامور الخطأ، لاسيما الكهرباء والدور الضروري للهيئة الناظمة، فيما أعلن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل أننا "واصلون إلى خيارات كبيرة وأن هناك ضرورة أن يكون هناك حوارات مع جميع القوى السياسية، ونحن نحاول "شد" فرنجيه إلى المعارضة ورأى أن التطورات قد توصلنا الى تموضع إستراتيجي سياسي بيننا".

والمسافة السياسية التي قربت بنشعي من الصيفي ستشكل نواة حركة معارضة من قلب السلطة وخارجها اذا ما شقت نفقا نحو معراب .