الوزير حسن مراد يستقبل وزير التجارة والصناعة الكويتي يبحث معه تفعيل وتنشيط العلاقات التجارية بين البلدين

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إستقبل وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان في مكتبه بتلَّة الخياط، وتمَّ البحث في سُبُل تفعيل وتحسين الصادرات بين لبنان ودولة الكويت، لِمَا للصادرات اللبنانية من ميِّزات خاصة وسمعة جيدة في الأسواق العربية بحسب ما صرَّح به الوزير الكويتي.

الوزير مراد عرض أرقام الصادرات اللبنانية المتدنِّية بسبب الإجراءات الحدودية المتعثِّرة عبر الممر البري والتي كان للحرب التأثير السلبي فيها على المنطقة، وأشاد بدولة الكويت وثمَّن إهتمامها وحِرصها على لبنان وشعبه وإعتبرها الراعية الدائمة له.