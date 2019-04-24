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لأول مرة في تاريخ المديرية العامة للجمارك.. هذا ما سيحصل في المرفأ غداً!

24
APRIL
2019
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اعلن المدير العام للجمارك بدري ضاهر في بيان، انه "لأول مرة في تاريخها، وفي إطار تنفيذ خطتها في مكافحة الفساد ومنع هدر المال العام، وبهدف توفير إيرادات للخزينة وتنشيط حركة مرفأ بيروت، وبغية توفير مساحات ضخمة مشغولة منذ عشرات السنين، تعلن المديرية العامة للجمارك عن إجراء بيع بالمزاد العلني هو الأكبر من نوعه، تعرض فيه كميات كبيرة من البضائع المتروكة والمحجوزة للبيع برسم الاستهلاك المحلي أو إعادة التصدير، ومن بينها: سيارات - أدوات منزلية - آلات طباعة - أثاث - أدوات كهربائية - دراجات نارية - أحذية وألبسة - أقمشة - بلاط".

واشار الى ان "البيع بالمزاد العلني يجري في مرفأ بيروت يوم الخميس الواقع فيه 25 نيسان 2019، الساعة التاسعة صباحا ويمكن استئناف البيع لعدة ايام متتالية تحدد في حينه، كما يمكن الاطلاع على جداول البضائع على الموقع الالكتروني لادارة الجمارك: www.lebaneseCustoms.gov.lb".

وجاء في شروط البيع:
- تباع البضائع حرة من كافة الرسوم والمصاريف التي تكون مترتبة عليها.
- يتم دفع ثمن البضائع نقدا، وبإمكان الشاري الذي رسا عليه المزاد حق التصرف بالبضائع كما لو كانت واردة من الخارج، وله الحق بإعطائها جميع الأوضاع التي تسمح بها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، شرط رفع القيود عنها في حال وجودها.
- ترفع البضائع من قبل المزايدين (المستفيدين) خلال مهلة اسبوع من تاريخ البيع".

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