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البند 23 من جدول اعمال مجلس الوزراء يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

24
APRIL
2019
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لن يمر القطار من هنا ، ولن يخرق صفوة هدوء من اختار سكة الحديد مكاناً للجلوس في الهواء الطلق.. لكن صخباً على مواقع التواصل الاجتماعية وفي الاوساط السياسية رافق ادراج البند 23 على جدول اعمال جلسة مجلس وزراء، هذا البند الذي ينص على رفع الحد الادنى للرواتب والاجور لموظفي ومستخدمي المصلحة.

في وقت الاولوية للحد من الانفاق العام بشكلٍ خاص للقطاعات غير المنتجة ومنهم مصلحة سكة الحديد والنقل المشترك، فالاجدى وفق وزير المال حلها وتوزيع موظفيها كفائض على إدارات ووزارات أخرى..

في المقابل مدير عام المصلحة في اتصالٍ مع الاوتيفي يؤكد ان لا موظفين في السكة سوا الحراس وسائقي حافلات النقل المشترك وهم بالقانون يستحقون الاستفادة من السلسلة الصادرة بموجب قانون 46/ 2017، اما جمعية تران تران فمن وجهة نظرها يشكل دعم هذا القطاع اساسا لعودة القطار الى سكته ...

بحسب الارقام مصلحة سكة الحديد والنقل المشترك منذ توقفها عن العمل بشكل فعلي ، كلفت خزينة الدولة 200 مليار ليرة وبحسب معلومات الاوتيفي فان هذا البند 23 لن يمر ووزير النقل والاشغال العامة سيكون مطالباً خلال الجلس بتوضيح بسبب ادراجه البند على جدول الاعمال في هذا التوقيت..

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