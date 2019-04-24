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الاحتفالات التعريفية لـ IAAF AwardsوAAA Awards في فروع الجامعة اللبنانية

24
APRIL
2019
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بيروت، في 24 نيسان 2019: برعاية وحضور رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، أقامت مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية (IAAF) احتفالات تعريفية لكافة فروع الجامعة اللبنانية بمحافظاتها الأربع: بيروت (مجمّع بيار الجميل- الفنار)، الجنوب (كلية الصحة- صيدا)، البقاع (كلية العلوم- زحلة) والشمال (كلية الهندسة- مجمّع السان ميشال- طرابلس) بهدف اطلاق مسابقتي IAAF Awards جائزة أفضل مشروع ريادي قابل للتنفيذ و AAA Awards جائزة أفضل اقتراح مشروع قانون، وذلك لتحفيز الطلاب على التجرأ على الحلم ولتأمين الظروف الفضلى لهم كي يحققوا الإنجازات، خصوصاً أن إحدى أهم الحلول لأزمة البطالة في لبنان تكمن في تشجيع مشاريع رواد الأعمال الشباب.

شارك بالاحتفالات التعريفية ضيوف الشرف سعادة النواب إدي أبي اللمع والدكتور أنور جمعة والدكتور فادي فخري علامة والياس حنكش وإدي معلوف وسامي فتفت والنائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان والمحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضي نازك الخطيب والمحامي العام الاستئنافي في لبنان الشمالي القاضي طارق طربيه والاعلامية رابعة الزيات.
يذكر أن "مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية" تقيم مسابقة IAAF Awards للعام الثالث على التوالي في الجامعة اللبنانية حيث يتم تقديم ثلاث جوائز مادية للمشاريع الفائزة المبتكرة والريادية القابلة للتطبيق؛ ومن الجامعات المشاركة هذا العام إضافةً إلى الجامعة اللبنانية، جامعة بيروت العربية، جامعة الروح القدس الكسليك، جامعة القديس يوسف، جامعة البلمند، الجامعة اللبنانية الأميركية، جامعة سيدة اللويزة. وبما إن المؤسسة تؤمن بـ"الجامعة اللبنانية"، فإنها قررت أن تضيف مسابقة ثانية مخصصة فقط للجامعة اللبنانية في مجال الدراسات القانونية تحت عنوان AAA Awards للعام الثاني على التوالي حيث سيرفع النائب إدي معلوف مشاريع القوانين الثلاث الفائزة المقترحة إلى مجلس النواب باسمه.

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