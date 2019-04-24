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بالفيديو: شبان حاولوا منع فريق مؤسسة كهرباء لبنان عن نزع التعديات في بلدة سير الضنية!

24
APRIL
2019
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افادت مصادر أنه فيما كان فريق من ملاحظي مؤسسة كهرباء لبنان يقوم ظهر اليوم بنزع التعديات عن الشبكة العامة في بلدة سير الضنية بمؤازرة من عناصر قوى الأمن الداخلي، حاول بعض الشبان منعهم بالقوة من القيام بعملهم مما اضطرهم الى الانسحاب الى بلدة بخعون، بانتظار تعزيزات من الجيش اللبناني. وحين حضرت قوة والتي حضرت الى المكان وقامت بمؤازرة قوى الأمن الداخلي والملاحظين لاستكمال أعمال نزع التعديات في بلدة سير، ما كان من الشبان المذكورين الا معاودة التجمع والتعرض بالضرب للملاحظين الذين عمل عناصر الجيش اللبناني على سحبهم الى خارج البلدة.
وقد تم تقديم شكوى بحق المعتدين في مخفر سير.

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