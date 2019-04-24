بو صعب من الجنوب: لن نتنازل عن اي شبر من ارضنا وسنتمسك بحقوقنا من خلال التنسيق مع اليونيفيل

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أكد وزير الدفاع الياس بو صعب، خلال جولة تفقدية للحدود الجنوبية، "اننا لن نتنازل عن أي شبر من أرضنا وسنتمسك بحقوقنا بكافة السبل من خلال التنسيق مع اليونيفيل والمجتمع الدولي".



وقال: "نتوجه للمعنيين في الداخل والخارج للتعويل على الجيش"، مشيرا الى ان "العمليات في هذه المنطقة تنفذ بتنسيق عال جدا بين الجيش واليونيفيل، وليس من السهل على اللبنانيين أو يروا عسكريا غير لبناني يدخل بين القرى، والأمور تعالج من خلال التنسيق بين الجيش وقوات اليونيفيل".



وأوضح ان "لدى الجيش 5000 عنصر في هذه المنطقة، ولكن الحاجة هي لـ 10000 عنصر والتعويل على الجيش هو الأساس".



وقال: "طلبت زيارة نقطة الـ B1، لكن لم أتمكن لأن الجيش الإسرائيلي وضع أسلاكه الشائكة في الداخل اللبناني".

وردا على سؤال عن سلاح "حزب الله"، قال وزير الدفاع: "لا أحد يطمح للقيام بمهمة نيابة عن الجيش وهو ما أقر به الامين العام للحزب السيد نصرالله، وهذا يحتاج إستراتيجية دفاعية تبحث حين تذهب الأخطار الإسرائيلية".