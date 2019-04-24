كيف سيكون طقس الجمعة العظيمة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في دائرة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع والتي تلامس معدلاتها الموسمية على الساحل، مترافقة بإنخفاض بنسبة الرطوبة. تحذير من ارتفاع منسوب الأنهار بسبب ذوبان الثلوج. وجاء في النشرة الآتي:



الحالة العامة: طقس ربيعي دافىء نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.



واعلنت ان طقس الجمعة سيكون قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة، درجات الحرارة على الساحل من 12 الى 25 درجة، الجبال من 6 الى 18 درجة، الأرز من 1 الى 9 درجات، في الداخل من 7 الى 20 درجة.



الرياح السطحية: شمالية شرقية ، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س.