شوهدت تتجول عارية في بلدة لبنانية... أدخلها عنوة الى أحد البساتين ونزع ملابسها!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

"بتاريخ 20/4/2019، شوهدت مواطنة تتجول عارية في شوارع بلدة أنصار / قضاء النبطية، وهي بحالة ذعر، فتم إيواؤها من قبل سكان البلدة.

بنتيجة المتابعة الفورية من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تبيّن ان شخصا مجهولا اصعدها على متن سيارته نوع BMW لون اسود من مدينة صيدا ليقلّها الى وجهتها في مدينة صور، الاَّ انه توجه بها الى بلدة أنصار وادخلها عنوةً الى أحد البساتين، حيث عمل على ضربها ونزع ملابسها وحاول اغتصابها بالقوة، لكنها تمكنت من الافلات منه.

وفي غضون أقل من ساعة، تمكنت هذه الشعبة من تحديد هوية الفاعل الذي تبين انه يدعى:

_ ر. ح. (مواليد عام 1980، لبناني)

وجرى توقيفه في البلدة المذكورة، وهو بحالة السكر الظاهر.

سُلِّم الى القطعة المعنية مع سيارته، للتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص".