الأمن العام يحذر اللبنانيين!

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اعلنت المديرية العامة للامن العام عبر حسابها على موقع "تويتر" ان العدو الاسرائيلي يحاول تجنيد عملاء له تحت غطاء "رحلات سياحية".

ودعت المديرية العامة "المواطنين وأصحاب مكاتب السياحة والسفر، الى التنبّه لعدم الوقوع ضحية اشخاص او شركات يدّعون تنظيم رحلات سياحية مختلفة الى لبنان يتمّ الترويج لها عبر الرسائل الالكترونية او عبر مواقع التواصل الاجتماعي من دون ان يكون لهؤلاء مكاتب رسمية او وكلاء معتمدين، وذلك بعدما تبين ان كيان العدو الاسرائيلي يحاول النفاذ الى لبنان عن طريق تجنيد عملاء له ضمن وفود تحت غطاء "رحلات سياحية " من اجل استخدامهم لغايات امنية".