عناوين الصحف ليوم الأربعاء 24 نيسان 2019

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الأخبار: «واشنطن ليكس» ــ 2 ساترفيلد مهدداً لبنان: الشراكة مع إسرائيل في الغاز... أو الخسارة

عون لن يقبل المسّ بالرواتب

البناء: إيران تهدّد بإقفال مضيق هرمز... ورفض صيني روسي تركي عراقي باكستاني للعقوبات

سلّة إجراءات المصارف والبنك المركزي والاتصالات مقابل السلّة العسكرية

عون وبري وحزب الله وجنبلاط متفقون... والحريري وسلامة والقوات يدرسون

النهار: "نزع الألغام" من مشروع الموازنة ينتظر "حزب الله"



اللواء: مصير إدراج الموازنة أمام الوزراء يُحسَم اليوم

أبوصعب في السراي لترطيب الأجواء مع بعبدا .. وسلامة على تفاؤله المالي والاقتصادي

الجمهورية: مشاورات حاسمة للموازنة



the daily star: Cabinet could discuss budget this week: source

l'orient le jour: Frangié à Saïfi aujourd’hui : la fin de plusieurs décennies d’inimitié