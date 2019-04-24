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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 24 نيسان 2019

24
APRIL
2019
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
قالت مصادر نفطية إنّ الردود السريعة على القرار الأميركي بإلغاء الاستثناءات من العقوبات تفيد برفض دول جوار إيران، وخصوصاً العراق وتركيا وباكستان، لنظام العقوبات ومعهما رفض الصين ما يعني عملياً نصف الصادرات الإيرانية من النفط والغاز، وفي المقابل تسرع أميركي سعودي إماراتي بالإعلان عن نوايا ضخّ إضافي للنفط إلى الأسواق، ما يمنح إيران حق التدخل لمنع عبور هذه الكميات الإضافية من مضيق هرمز دون انتهاك قوانين حرية الملاحة ودون بلوغ التصادم المباشر مع واشنطن، وفي الحصيلة حرمان واشنطن من الاحتفال بالانتصار الموعود.

 

 

الجمهورية: أسرار

مرشح

قال رئيس أحد الأحزاب إنه لن يتراجع عن التمسُّك بمرشح الحزب لموقع رفيع ولن يقبل من أحد "مصادرة تمثيلنا مهما كان صديقاً أو حليفاً".

محاسبة

تقوم إحدى القوى السياسية بعملية نقد ذاتي قد يصل الى مرحلة محاسبة بعض الكوادر بعد إستحقاق خاضته أخيراً ولم تكن نتائجه مرضية.

صمت

يلتزم سفير دولة ذات تأثير عالمي الصمت قدر الإمكان، ويقول في مجالسه الخاصة إنه لا يريد الغرق في الوحول اللبنانية. 

 

 

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