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وفاة إبنة الثلاث سنوات على أبواب المستشفيات في عكار!

24
APRIL
2019
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أحضرت الطفلة ابنة الثلاث سنوات حلا شفيقة حسان خضر من بلدة برقايل الى مستشفى مركز اليوسف الطبي بحالة طارئة حيث اجري لها الأسعافات الأولية وصوّرت على نفقة الأهل.

وفي التفاصيل بحسب ما أفاد مراسل "الجديد"، فقد اشار الطبيب المعالج الى اخراجها ولم يتم ادخالها الى المستشفى بحجة انّه لا يوجد سقف مالي من وزارة الصحة حيث تم اعادتها الى منزلها في بلدة برقايل. وما أن وصلت الى المنزل عادت وانتكست من جديد وتدهورت صحتها حيث بادرت والدة الطفلة بالاتصال بطبيبها الخاص الذي اشار الى انّ الطفلة بحاجة لدخول مستشفى بصورة عاجلة مما استدعى نقلها على الفور الى مستشفى رحال، وما ان بدأ طبيب الطوارئ اجراء الأسعافات الأولية لها فارقت الحياة، مما اثار غضب ذويها محملين المسؤولية لمستشفى مركز اليوسف الطبي الإستشفائي الذي رفض ادخالها المستشفى، مع علمه بأنّ حالتها غير مستقرة بحجة انّه لا يتوفر سقف مالي من وزارة الصحة.

ذوو الطفلة حلا توجهوا برسالة الى وزير الصحة العامة جميل جبق مطالبين بفتح تحقيق بالقضية لرفض المستشفى ادخالها وهي بحالة حرجة، وهذا ما حذر منه الوزير عندما زار عكار في اول زيارة له حيث قال انّه سيحاسب ايّ مستشفى ترفض ادخال ايّ مريض بحجة عدم توفر السقف المالي وممنوع ان يموت اي مواطن على ابواب المستشفيات.

Al-Jadeed
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