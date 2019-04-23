المسيح المتألم بين حياطه وشحتول

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فيما قصد حشد من المؤمنين من أهالي بلدة حياطه الكسروانيّة والجوار السجود أمام نصب الصليب المقدّس المرتفع فوق تلة بلدتهم يوم الجمعة العظيمة لتأدية سجدة المرحلة الـ14 من صلاة درب الصليب، كانت السجدة الأخيرة أمام بوابة سوداء تشبه قلوب جلادي المسيح، وقد ارتفعت عليها لافتة كبيرة تنذر المصلين من الدخول إلى "الأملاك الخاصة" للمدعو نسيب عبيد "تحت طائلة المسؤوليّة". وقد انتشرت مخابرات الجيش في المكان تحسّباً لأي طارئ، في حين أحيى المشهد في وجدان المصلين معاتبة المسيح لليهود الذي أتوا لإلقاء القبض عليه في بستان الزيتون: "كأنه على لصّ خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني"؟ وهل من جرم فعله أبناء بلدة حياطه بمحاولة وصولهم إلى صليبهم لإحياء ذكرى آلام المسيح، كي تقفل البوابة أمامهم بالشكل المهين الذي حصل؟ وقد وقف عبيد وزوجته يلتقطان الصور من منزلهم المطل على البوابة علّهم يوثقون مشهد خلعها وكسرها لاقتحام الموقع، فيكملون فعلتهم الأولى بفعل آخر أكثر شراً وهو تقديم شكوى لدى القوى الأمنية بالمخربين الحياطيين. غير أن النوايا الشريرة اصطدمت بفعل الإيمان المسيحي الراقي الذي أداه الحياطيين أمام البوابة والجيش والله، فلم تستطع كاميرات عبيد أن توثق غير فعل الحب والإحترام بعد أن سجد المصلين باتجاه الصليب البعيد المطل عليهم، تفصل بينه وبينهم بوابة ترمز إلى حقد وحسد قايين المصرّ على قتل أخيه هابيل وطعنه، وعادوا أدراجهم إلى بلدتهم.

حصل موقع Tayyar.org على التفاصيل من مصدر من المصلين من أبناء البلدة، وقد وصف الوقائع المذكورة لافتاً إلى أن "ما قام به ن. ع. غير نابع برأينا عن قرار شخصي قضى بإقفال الطريق، بل ثمّة جهات تقف خلفه وهي معروفة جداً من قبل أبناء البلدة. فالصليب ارتفع على هذه التلة منذ العام 1973، ومنذ ذلك الحين تربطنا علاقة ممتازة مع ن. ع. فنحن كالأهل والأحباب، لكن تعاطيه معنا ومع نصب الصليب تبدّل منذ انتخاب مجلس بلدي جديد في الإنتخابات البلديّة الأخيرة".

ويعود أصل المشكلة بحسب المصدر إلى أن "ثمّة جهات وأصوات داخل بلدة شحتول، بدأت فجأة ومنذ بضع سنوات تتعاطى مع موقع الصليب وكأنه ملكاً لبلدتها، على الرغم من أن نصب الصليب المقدس يقع عقارياً في بلدة حياطه وهو ملك وقف مار مارون حياطه وهي تملك صكاً وأوراقاً رسميّة تثبت ذلك. وقد أجرت المساحة مؤخراً بطلب رسمي من البلدتين مسحاً وإظهاراً للحدود، وأعلنت في نتيجته أن الصليب قائم عقارياً في حياطه".

ومع ذلك فإن حياطه بحسب المصدر "لم تتعاط يوماً مع الصليب على أنه ملكاً لها بل كانت تفرح بكل الوافدين إليه من كل المناطق وخصوصاً شحتول، إذ كانت الأخويات الرسوليّة في حياطه، التي تدير هذا المعلم الديني، تدعو دائماً جارتها شحتول لمشاركتها بالمناسبات الدينية التي تحييها عند أقدام الصليب خلال الجمعة العظيمة وعيد الصليب في 14 أيلول. وكان أبناء شحتول يشاركونها دائماً في أجواء من المحبة والإخاء المسيحي ولم يكن هناك أي مشكلة وكان الصليب جامعاً للبلدتين تحت رايته إلى أن تشكلت البلدية الجديدة وهذا يطرح علامة استفهام حول دورها وأهدافها في النزاع الحاصل". والمؤسف بحسب المصدر "مفاجأة أبناء حياطه منذ فترة بمحاولة البعض من شحتول بتغيير نقاط الحدود عند العقار المذكور والإدعاء زوراً بأن الصليب يقع في أرضها".

لا يستطيع أبناء بلدة حياطه الوصول إلى صليبهم الذي رفعوه على أعلى تلة في بلدتهم إلا عبر شحتول، وساحة الصليب التي يقف عليها الزوار تعود في قسم منها إلى ملكية ن. ع.، ما يعني أن الصليب يقع في أراضي بلدة حياطه وساحة الصليب في جزء منها في أراضي شحتول وقد وقعت بحسب المصدر وقائع خلافية كثيرة في الأعوام الأخيرة لا تشير إلا إلى محاولات لضمّ الصليب بالقوة والتزوير إلى أراضي شحتول "ويعود ذلك إلى مخططات تهدف بحسب ما نسمعه إلى تنفيذ مشروع سياحة دينيّة في بلدة شحتول يربط طريق الصليب بكنيسة سيدة القلعة التاريخيّة، علماً أن حياطه جاهزة للتعاون في هذا المشروع الديني الحيوي للبلدتين لكن ليس على حساب أرضها وحقها، فما هو لها هو لها، وما لشحتول هو لشحتول، ولا يمكن لأي مشروع أن يتم على حساب أراضي البلدة أو حقوقها خصوصاً وأن هذا النصب بالذات يرتبط بهويّة البلدة وتاريخها المسيحي وانتمائها الديني وقد حمل شبابها الصليب على أكتافهم ليصلوا به إلى قمة جبالهم. إلى ذلك إن نصب صليب حياطه معروف من كلّ القرى المسيحيّة في لبنان نظراً لرمزيّته خصوصاً خلال حصار زحلة حيث رفعت عليه الصلوات من أجل إحلال السلام وانهاء الحرب. وتخليداً للذكرى لا يزال الزحلاويين يقصدون صليب حياطة سنوياً ليلة عيد الصليب للمشاركة في القداس".

ويتساءل المصدر "لماذا لم تبدأ المشاكل بين البلدتين إلا مع تشكل البلدية الأخيرة؟ هل قامت البلدية بالتأثير على ن. ع. لمنعه من فتح البوابة أمام المصلين لتؤزم الفتنة وتباشر بتنفيذ مخططاتها وأهدافها بضم الصليب إلى أراضيها؟ إذا كان ذلك صحيحاً على بلدية شحتول التراجع لأنها تدخل في معركة خاسرة سيفصل في نتيجتها القضاء لأن حياطه لن تتنازل عن الصليب وعن أي شبر من أرضها. وإذا كانت بريئة من كل تلك التهم فهي مطالبة بصفتها السلطة المدنية الممثلة للبلدة، كما أن كاهن الرعية مطالب بصفته رئيس السلطة الدينيّة، بتصريح رسمي وعلني ينفي كلّ ذلك، ويقرّ علناً بأن الصليب واقع عقارياً في حياطه وهو ملكها، ولا يكفي التصريح فقط، يجب أن ترفق تصريحها هذا بالكف عن اختلاق المشاكل والتحريض عليها وإلا فالقضاء هو السبيل الوحيد لحل المشكلة"