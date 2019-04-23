living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"اللجنة المركزية لعودة النازحين" في التيار الوطني الحر تزور سعادة محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي

23
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في إطار متابعة ملف النزوح زار وفد من "اللجنة المركزية لعودة النازحين" في التيار الوطني الحر سعادة محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي ، ضمّ منسق اللجنة نقولا الشدراوي وأعضاء اللجنة الممثلين لأقضية الجبل ، روجيه طنوس عن جبيل ، إميل الهاشم عن كسروان ، جان باخوس عن المتن ، جورج يونس عن بعبدا ، وإيلي حداد عن الشوف ، إضافةً إلى مسؤول البلديات في هيئة قضاء بعبدا عصام الأسمر ، حيث جرى التداول في الإجراءات والتدابير العملية الممكن اتخاذها لتحفيز العائلات النازحة على العودة وتسوية أوضاع العمال منهم وفقاً للقانون ، ريثما يتم إقرار خطة حكومية متكاملة لعودة الأخوة النازحين إلى بلادهم بعد استتباب الوضع الأمني في معظم المحافظات السورية .
كما أثنى سعادة المحافظ على النتيجة التي أبلغته بها اللجنة عن عودة ما يناهز 190,000 نازح منذ إطلاق اللجنة المركزية في تموز 2018 بفضل جهود الأجهزة الإدارية والأمنية والعسكرية التي عملت على حسن تطبيق القوانين .
في الختام ، شرح منسق اللجنة لسعادة المحافظ آلية العمل المعتمدة عبر تشكيل لجان أهلية لعودة النازحين في جميع الأقضية بالتعاون مع جميع فعاليات القضاء بعيداً عن الحزبية والتسييس ، كما تم الإتفاق مع سعادته على آلية عملية للتنسيق بغية التعاون في تطبيق القانون لما فيه خير المواطن وتحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout