"اللجنة المركزية لعودة النازحين" في التيار الوطني الحر تزور سعادة محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي

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في إطار متابعة ملف النزوح زار وفد من "اللجنة المركزية لعودة النازحين" في التيار الوطني الحر سعادة محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي ، ضمّ منسق اللجنة نقولا الشدراوي وأعضاء اللجنة الممثلين لأقضية الجبل ، روجيه طنوس عن جبيل ، إميل الهاشم عن كسروان ، جان باخوس عن المتن ، جورج يونس عن بعبدا ، وإيلي حداد عن الشوف ، إضافةً إلى مسؤول البلديات في هيئة قضاء بعبدا عصام الأسمر ، حيث جرى التداول في الإجراءات والتدابير العملية الممكن اتخاذها لتحفيز العائلات النازحة على العودة وتسوية أوضاع العمال منهم وفقاً للقانون ، ريثما يتم إقرار خطة حكومية متكاملة لعودة الأخوة النازحين إلى بلادهم بعد استتباب الوضع الأمني في معظم المحافظات السورية .

كما أثنى سعادة المحافظ على النتيجة التي أبلغته بها اللجنة عن عودة ما يناهز 190,000 نازح منذ إطلاق اللجنة المركزية في تموز 2018 بفضل جهود الأجهزة الإدارية والأمنية والعسكرية التي عملت على حسن تطبيق القوانين .

في الختام ، شرح منسق اللجنة لسعادة المحافظ آلية العمل المعتمدة عبر تشكيل لجان أهلية لعودة النازحين في جميع الأقضية بالتعاون مع جميع فعاليات القضاء بعيداً عن الحزبية والتسييس ، كما تم الإتفاق مع سعادته على آلية عملية للتنسيق بغية التعاون في تطبيق القانون لما فيه خير المواطن وتحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا .