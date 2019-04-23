طاردوه وأطلقوا النّار "إرهابًا"... مسلّحون يسرقون شابًّا ويفرّون!

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نشرت صفحة "وينية الدولة" على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو لتعرّض شاب للسّرقة بقوّة السّلاح في بلدة بدنايل البقاعيّة، من شبّان داخل سيّارة من دون لوحات وصفتهم الصّفحة بـ""القراصنة الجدد".



وفي التّفاصيل، بحسب ما جاء في المنشور، أثناء توجّه أحد الشّبّان من داخل بلدة بدنايل بإتجاه السهل، طارده ثلاث شبّان مسلّحين داخل سيارة من دون لوحات، بالقرب من العاملية، وبدأوا بإطلاق النّار باتّجاهه "إرهابًا" حتى توقّف الى جانب الطريق.



وتتابع الصّفحة مشيرة الى أنّ أحد المسلّحين ترجّل من السّيّارة وإستولى على درّاجة الشّاب وفرّ هو ورفاقه الى جهة مجهولة بعدما أطلقوا النّار بإتّجاه شبّان تجمّعوا على صوت إطلاق النار.



وأشارت الصّفحة الى أنّ "أيّ قوّة أمنيّة لم تحضر الى المكان، ما دفع عائلة الشّاب الى التّوجّه الى مخفر بيت شاما" للتّبليغ عمّا حصل.