وزير البيئة مترئساً اجتماع لجنة تنسيق قطاع النفايات: نسعى لحل نهائي ومستدام ولشراكة مع القطاع الخاص

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ترأس وزير البيئة فادي جريصاتي ظهر اليوم الاجتماع الاول للجنة تنسيق شؤون قطاع النفايات الصلبة وتحديد طريقة عملها في حضور ممثل وزارة الداخلية والبلديات المهندس احمد رجب ، ممثلة وزارة الصناعة المهندسة شانتال عقل ، ممثل وزارة الطاقة جوزف الاسد، ممثل وزارة التنمية الادارية المهندس محمد بركة، ممثل مجلس الانماء والاعمار المهندس يونس الحاج ، ممثل مكاتب التعهدات المهندس هشام كرامي ، ممثل الشركات الاستشارية المهندس رامي الخوري ، ممثلة نقابة المهندسين المهندسة سناء سيروان،

ممثل جمعية الصناعيين سامي عساف ، ممثلة القطاع الاكاديمي الدكتورة صوفيا غنيمة، وممثل الجمعيات البيئية بول ابي راشد ورئيس مصلحة البيئة السكنية في وزارة البيئة المهندس بسام صبّاغ.

وتمّ في خلال الاجتماع التداول في الخطة المقترحة لادارة النفايات وما تتضمّنه من مناقصات ودور للبلديات وفرز من المصدر وتحديد لمواقع الطمر وفترة انتقالية ، وأكد الوزير جريصاتي على اهمية الحل النهائي والمستدام لأزمة النفايات وأنه لا يمكن التجديد للامر الواقع الحالي ، وشدّد على اهمية الشراكة مع القطاع الخاص وعلى أن يكون المجتمع المدني شريكاً ايضاً في الحل وليس على طرف الطاولة.