إليكم حال الطقس في لبنان لليومين المقبلين

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في دائرة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم صباحا يتحول ظهرا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي ملموس بدرجات الحرارة على الجبال والداخل. يبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ال 1500 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.



وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حيث يتأثر بكتل هوائية دافئة وجافة نسبيا.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة. نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ال 1200 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

الأربعاء: قليل الغيوم صباحا يتحول ظهرا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي ملموس بدرجات الحرارة على الجبال والداخل. يبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ال 1500 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

الخميس: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة. تحذير من ارتفاع منسوب الأنهر بسبب ذوبان الثلوج.

-الحرارة على الساحل من 10 الى 23 درجة، فوق الجبال من 6 الى 19 درجة، في الارز من -2 الى 12 درجة، في الاداخل من 5 الى 21 درجة.