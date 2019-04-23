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كنعان التقى وزير تطوير القدرات التكنولجية الهندي بحضور وفد البنك الدولي: اطلاق مشروع تأمين ٤٨ الف فرصة عمل للشباب في اول تموز بالتعاون مع القطاع الخاص

23
APRIL
2019
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التقى رئيس لجنة المال والموازنة في مكتبه في ساحة النجمة، وفداً مشتركاً من الحكومة الهندية والبنك الدولي،  برئاسة وزير تطوير القدرات التكنولوجية والخبرات لسوق العمل في الهند ك.ب كريشنان   والمدير التنفيذي للمؤسسة الوطنية لتطوير القدرات في الهند مانيش كومار، بحضور المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط ساروج كومار جاه على رأس وفد من البنك الدولي. 
 
وأتى اللقاء في سياق متابعة كنعان لاجتماعات الوفد النيابي مع البنك الدولي في واشنطن، المتعلقة  بمشروع رعاية البنك الدولي  وتوظيفه في الشباب اللبناني على المدى الطويل في التأهيل والتعليم وخلق فرص عمل في القطاع التكنولوجي تصل الى 48000 وظيفة في العام ٢٠٢٥.
 
وابدى الوزير الهندي استعداد حكومته لوضع خبراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات في تصرف الحكومة اللبنانية والقطاع الخاص، لاسيما لناحية التدريب والتطوير.
 
وسيتم اطلاق المرحلة الاولى من المشروع في ١ تموز ٢٠١٩، وهو يضم لبنان والعراق والاردن، والهدف منه الوصول الى نصف مليون فرصة عمل جديدة، الامر الذي يتطلب تطوير الدولة لبنيتها التحتية في مجال التكنولوجيا، لاسيما الاتصالات.
 
كما ابدى كنعان دعمه الكامل للمشروع واستعداده لتأمين التسهيلات اللازمة حكومياً ونيابياً من خلال لجنة المال والموازنة في انطلاقته وتطويره.
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