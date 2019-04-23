في الضاحية.. هكذا حاول تفجير القنبلة!

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أصدرت عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، حول قيام شخصين بتأليف عصابة سلب، وسرقة، وفرض خوّة على المواطنين، واتجار بالمخدرات، في محلة الرويس - الضاحية الجنوبية.



بتاريخ 18/4/2019، تمكنت قوة من المفرزة المذكورة، ومن خلال عملية نوعية، من توقيفهما في المحلة ذاتها، بعد أن حصل اشتباك بينهم وبين المشتبه بهما، بحيث أقدم أحدهما ويدعى: ع. أ. (مواليد عام 1985، لبناني) على نزع حلقة الأمان لصاعق "رمانة يدوية" كانت بحوزته محاولاً إلقائها بإتجاه العناصر، فإنقض عليه آمر القوة وعمل على انتزاعها منه بعد عراك دار بينهما، انتهى بوضع الأصفاد في يدي المطلوب، وأعيدت حلقة الأمان إلى مكانها، ولم يستسلم الأخير عند هذا الحدّ، إذ حاول أن يستلّ مسدسا حربيا كان يخفيه في مقدمة بنطاله لجهة البطن، ولكن وجود الأصفاد في يديه أعاقه وجعل عيارا ناريا ينطلق من المسدس فأصابه في بطنه. وتم نقله الى إحدى المستشفيات للمعالجة.



وهو مطلوب للقضاء بموجب 6 ذكرات عدلية بجرائم سلب، وحجز حرية، وتهديد بالسلاح، ومخدرات، وسرقة، ومحاولة قتل.



أمّا الموقوف الثاني فيُدعى:_ ف. م. (مواليد عام ۱۹۸٦، لبناني) ويوجد بحقه 3 مذكرات توقيف بجرائم سرقة ومحاولة قتل، وسلب، وحجز حرية.



ضُبط بحوزتهما: 65 مظروفا بداخلها مادة "رمل نت كوكايين".



113 مظروفا بداخلها مادة "باز نت كوكايين"

28 مظروفاً بداخلها مادة "نفيش كوكايين".



3 مظاريف موضوعة داخل حنجور زجاجي شفّاف.



6 قطع من حشيشة الكيف.



وجميعها موضّبة ومعدّة للترويج. إضافةً إلى ضبط "الـرمانة اليدوية" ومسدسين حربيين وأجهزة خلوية ودراجة آلية، ومبلغ من المال.



التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.