إنذار الرئيس عون: الموازنة استنفدت مهل مناقشتها

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نقولا ناصيف – بتصرّف-





علوّ نبرة رئيس الجمهورية من الصرح البطريركي مستعجلاً احالة موازنة 2019 على مجلس الوزراء، قد لا يكون كافياً. حتى البارحة لم يكن قد أُعدّ بعد جدول اعمال جلسة الخميس، المفترض حصولها. ليست مؤكدة تماماً. غير المؤكد ايضاً عدم ادراج الموازنة فيها

لم ينطوِ كلام رئيس الجمهورية ميشال عون من بكركي، الاحد الفائت، على توجيه رسائل الى اكثر من فريق معني بانجاز موازنة 2019، مقدار ما توخى رسالة واحدة محددة، هي اصراره على ادراج مشروع القانون في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الخميس. ورغم ان احالتها في هذا الموعد قد يكون اكثر من متعذر بسبب عدم اكتمال المشاورات المحوطة بها، الا ان الطريقة التي يقارب عون تعامله مع الموازنة، هي نفسها التي جرّبها مع خطة الكهرباء الى ان أُقرّت ببنودها كلها بالاجماع في مجلس الوزراء في جلسة 8 نيسان.



حينذاك اصرّ رئيس الجمهورية، على اثر جلسة اللجنة الوزارية المكلفة مناقشة خطة الكهرباء في 5 نيسان، على ان يكون الغد 6 نيسان موعد الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء لاقرارها، بعدما تيقن من انها أُشبعت ما يكفي درساً ومناقشة ومراجعة وتعديلاً حتى، فلوّح بطرحها على التصويت في هذه الجلسة بغية فرض اقرارها، مصراً على انها استنفدت مهلها. بيد ان رئيس الحكومة سعد الحريري رغب اليه في ارجاء الجلسة من السبت الى الاثنين 8 نيسان، مع التعهد باقرارها دونما الحاجة الى طرحها على التصويت. في عطلة نهاية الاسبوع اكب رئيس الحكومة على تذليل العراقيل الاخيرة. في اليوم التالي أُقرت الخطة.



لم تكن النبرة العالية التي خاطب بها رئيس الجمهورية، من بكركي، من غير ان يسمّي احداً او يوجه اصابع اتهام الى احد، الا تأكيداً على أن المهلة القصوى الممنوحة لانجاز التعديلات الاخيرة على مشروع الموازنة، قاربت بدورها النفاد. استند عون في تضييقه المهل الى ما تم الاتفاق عليه عشية جلسة مجلس النواب في 6 آذار المنصرم، وهو التوافق على الاجازة للحكومة اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية للانفاق حتى 31 ايار، يكون في هذه الغضون، في مهلة تمتد الى قرابة ثلاثة اشهر، قد تمكن مجلس الوزراء اولاً، ثم مجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون الموازنة واقراره. سرعان ما لاحظ الرئيس تباطؤاً متعمداً توخى المماطلة في احالة الموازنة على مجلس الوزراء مع انقضاء آذار، بينما يوشك نيسان على الانقضاء خلال ايام قليلة، دونما وصول المشروع الى مجلس الوزراء حتى. اضف الوقت الذي تتطلبه مناقشته في لجنة المال والموازنة، ثم في الهيئة العامة. بذلك رمى موقف عون الى اشعار القوى المعنية، وأولها رئيس الحكومة ووزير المال المعنيين بالمشاورات، ناهيك بالكتل المشاركة في هذه المشاورات، بايصاد ابواب المهل.