أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 23-04-2019

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البناء



ترصد مصادر أوروبية درجة التلاقي الأميركي الروسي في التعامل مع تطوّرات الأوضاع في المثلث الليبي السوداني الجزائري والتعامل مع مفرداته بهدوء لكن بوضوح يهدف لتأمين انتقال سلس ينتهي بتثبيت الأمن والإستقرار بضمانة الجيوش وحكومات تنبثق في ظلها وتكون موضوع قبول وسطي من كلّ من موسكو وواشنطن، وتتوقع المصادر حلاً شبيهاً في فنزويلا تسبقه مرحلة انتقالية...

الجمهورية



عُقد لقاء عاصف بين وزير وشخصية غير مدنية على خلفية إجراءات إتخذها الأخير في أحد المراكز وعدم تلبيته رغبة الوزير المذكور في ما خص شخصية محسوبة عليه.

رفض مرجع سياسي تلقي أي مراجعات حول قضية حساسة ما زالت تفاعلاتها تتزايد على مستوى بعض الأسماء الكبيرة.

إحتدم الخلاف بين مرجعيتين غير مدنيتين حول استدعاءات وفتح ملفات.

اللواء



همس

اهتمت دوائر لبنانية بتصريحات لسفير دولة كبرى، تتعلق بالوضع في بلد مجاور، وتنطوي على وضع خطوط فاصلة بين بلاده والدولة الصديقة، لها..

غمز

كشف نائب بقاعي «أوسطي» أن انضمامه لتكتل سياسي، لا يتوقف على الانتماء الحزبي، بل على اعتبارات بعضها غير سياسي!

لغز

اختفت المعطيات فجأة عن مؤتمر كان يجري الإعداد له في مقرّ رسمي، حول قضايا بالغة الحيوية، وبعضها يتعلق بالفساد؟