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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 23-04-2019

23
APRIL
2019
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الأخبار
ورقة الحريري للتقشف.. الفقراء يدفعون والأغنياء يتفرجون
مشاركة خليجية وإسرائيلية وتمرّد صينيّ وتركيّ: العدوان الأميركي على إيران يتوسّع
نصر الله: لا للضرائب على الفقراء
أعطال معمل الجية: إهمال أم تقادم أم سرقة فيول؟

البناء
بومبيو يعلن إلغاء الإعفاءات من العقوبات على إيران ويعتمد على السعودية والإمارات لضخّ النفط
إيران تستعدّ في هرمز... والإضافات السعودية والإماراتية عرضة لعقوبة منع المرور
نصرالله: لا حرب... نعم لموازنة لا تطال الفقراء... في الإرهاب والعقوبات طابخُ السمّ آكله

الجمهورية
أزمة الرئاستين: تخفيضات... وصلاحيات
الربيعة: متفائلون بمستقبل لبنان
حول تغيير المعايير في صراع الطبقات
"سيدر" آخر الدعم... إذا فشل الاصلاح!
ما لا يجب التفريط به مسيحيا

اللواء
الموازنة «تترنَّح» بين التمويل والملاحقة الأميركية لشبكات حزب الله
موفد الملك سلمان في بيروت: دعم وإغاثة.. واتجاه لنزع الفتيل مع بعبدا
واشنطن تلوّح لحلفائها بالعقوبات... والحرس الثوري يهدد بإغلاق "هرمز"
إتهام جماعة إسلامية متطرفة.. مذبحة سريلانكا: 300 قتيل

الديار
ترامب يذهب الى اقصى العقوبات ضد ايران فهل يحصل الصدام العسكري في ممر الخليج؟
اقصى درجات الاستنفار في الجيش والحرس الثوري الايراني والسعودية ستعوض النقص في انتاج النفط

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