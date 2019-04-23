قطع الطريق عند مدخل جبل محسن ردا على حلقة جو معلوف و الأخير يوضح !

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كتب الإعلامي جو معلوف على الفيسبوك :

"قطع الطريق عند مدخل جبل محسن بالاطارات المشتعلة ردا على حلقة جو معلوف ببرنامج هوا الحرية على شاشة LBCI Lebanon، وللتوضيح فإن البرنامج لم يتعرض للطائفة العلوية الكريمة او لأي رمز ديني بل عرض مشهدا تم تداوله لـ "طاقة او ممر" تحدد اذا كانت الفتاة زانية ام لا، ولقد استضاف البرنامج رجل دين موثوق به وهو المفتي أحمد طالب. لذلك نتمنى من المواطنين عدم الإنجرار للفتنة ولمشهدية احراق الدواليب خاصة واننا نحترم كل الأديان ونكرر تأكيدنا بأننا تناولنا موضوعاً شائكاً من الناحية الدينية. بكل احترام"