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حرب شائعات تشن على لبنان واقتصاده وليرته وسياحته

22
APRIL
2019
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في تفكيك الصورة المحيطة بالمشهد اللبناني داخليا واقليميا ودوليا يظهر وبوضوح ان هناك سعيا محموما لتحقيق 4 اهداف خبيثة : زعزعة الثقة بالوضع المالي , التحريض على الانفجار الاجتماعي , تصوير لبنان دولة فاشلة وضرب رمزية المقاومة في الوجدان الشعبي .

من الشائعات التي تضخ عن حرب وشيكة تشنها اسرائيل على لبنان لضرب سياحته على ابواب صيفه الى سيناريوهات الانهيار المالي من صحف عربية في دول يفترض انها شقيقة الى عنتريات عواصم قرار بخطوط حمر وصفر وزهر وما تيسر من الوان الى نظريات ومعادلات جديدة في فن الحرب اين منها ما قدمه مولتكه وتحمتس الثالث وصلاح الدين وهنيبعل في التاريخ العسكري .

حرب شائعات تشن على لبنان واقتصاده وليرته وسياحته مصحوبة باستفاقة مخطط لها وغير عفوية لربيع مصطنع في الجزائر والسودان وليبيا وهي بلدان عربية غنية بالنفط والغاز والثروات الطبيعية ( او ما تبقى منها بعد نهب منظم وممنهج على مدى عقود ) وللمفارقة فان ما يحصل استتبع ستاتيكو سوري فرضته منظومة انتصرت في وجه منظومة انكسرت فتم الانتقال الى الحرب الناعمة والحصار والعقوبات والشائعات .

بعد الموقف اللافت وناقوس التنبه الذي دقه الرئيس عون من بكركي البارحة موقف متناغم للسيد حسن نصرالله لاقى فيه رئيس الجمهورية في رفض فرض ضرائب جديدة وعد المس بذوي الدخل المحدود وبالدعوة الى التحرك لان الوقت يٌستهلك وكذلك الجهود والوعود وصولا الى الحائط كما حذر السيد .

نصرالله الذي استبعد حربا على لبنان اعرب عن خشيته من الدفع باتجاه حرب مسيحية -اسلامية في العالم استنادا الى ما يحصل من تفجيرات واعتداءات وجرائم تطال المسلمين والمسيحيين متهما _ ومن دون تلميح _ الفكر الوهابي والسعودية بنشر وتعميم مدارس القتل والارهاب .

وبانتظار ما ستؤول اليه حرب الشائعات والشناعات على لبنان تبقى الموازنة لناظرها غير قريبة , فالاجتماع المالي الوازري غدا برئاسة الرئيس الحريري لم يتأكد حتى الساعة وهو مؤشر الى ما ستكون عليه اجواء وفعاليات جلسة مجلس الوزراء الخميس

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