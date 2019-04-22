الوزير عطالله والنائب ماريو عون جالا على عدد من الاديرة والكنائس والمرجعيات الروحية

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جال كل من وزير المهجرين غسان عطالله والنائب ماريو عون على عدد من الاديرة والكنائس والمرجعيات الروحية للمعايدة في مناسبة حلول عيد قيامة السيّد المسيح. بدأت الجولة في دير مار جرجس في الناعمة، بعدها دير مار شربل في الجيّة، فوقف سيّدة التلّة ووقف مار الياس في دير القمر. وبعد دير القمر كانت المحطّة في دير مار مارون في المعوش، فدير مار مخايل في عمّيق حيث استقبى الأب سالم فرح عطالله وعون على مأدبة غداء. وفي الختام زار عضوا تكتل لبنان القوي المطران مارون العمّار والمطران ايلي حداد. وكان خلال الجولة تأكيد أهمية العيش المشترك الذي يغني المنطقة بشكل خاص ولبنان في شكل عام. كما كان تشديد على أهمية التجذّر بالأرض بخاصة في ظلّ الاوضاع الصعبة التي يعيشها المسيحيون في الشرق وفي العالم أجمع.