باسيل يطلب من وكيله القانوني اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة بحق ريفي بعد تكرار الافتراءات

A + A -

اثر المؤتمر الصحافي للوزير السابق اشرف ريفي الذي كرر بموجبه أخباراً كاذبة بعدصدور حكم أدانه لانه لم يقدم اي دليل على اتهامه للوزير باسيل بالفساد و تقاعس عن الحضور أمام المحكمة لعدم امتلاكه أي دليل أو مستند، طلب الوزير باسيل من وكيله القانوني اتخاذ كافة الإجراءات القضائية المناسبة بحق ريفي بعد تكراره للجرائم ذاتها بهدف الإضرار بسمعة الوزير باسيل، وسنؤكد للرأي العام مجددا، وعبر المؤسسات الدستورية عدم مصداقية ريفي واعتماده دائماً اساليب الافتراء والكذب في محاولة منه لتعويم نفسه بحثاً عن شعبية يفتقدها.