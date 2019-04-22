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مكتب وزير الصحة: علاج الفتاة ديانا عقل على نفقة الضمان ولكن الوزير جبق أوعز استثنائيا باجراء كل ما يلزم على نفقة الصحة

22
APRIL
2019
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أصدر المكتب الاعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق، بيانا جاء فيه:

"بعد رواج شائعات وتعليقات واتهامات عبر وسائل الاعلام الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن قضية الفتاة المريضة ديانا عقل، وتأكيدا لقرار من معالي وزير الصحة بالتكفل بمن يحتاج علاجا حيث لا يغطي الضمان، يهمنا وضع الأمور في نصابها الصحيح وتوضيح التالي:

1- الإعلام مسؤولية، ولا بد أن يكون هادفا وبناء، وعلى بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التحري في نشر أي خبر والتأكد من المكتب الإعلامي في أي تفصيل، وعدم خلط الأمور وإلقاء اللوم وتسويق الاتهامات وتحميل المسؤوليات جزافا.

2- حصل ترويج وإشاعة لتعليقات ومنشورات عن القضية منذ عصر نهار السبت لا يمت إلى الواقع بصلة، ليتبين أن علاج المريضة هو على نفقة الضمان ولا يمكن للوزارة التدخل في ملف يقع على عاتق الضمان بحسب الأصول، تجنبا لازدواجية الجهات الضامنة.

3- إن معالي وزير الصحة العامة يتابع القضية منذ ليل السبت الأحد وقد قام باتصالات أوعز بموجبها إلى فريق مكتبه استبيان الأمور وإيجاد الحلول الممكنة. كما اتصل منسقا مع إدارة مستشفى اوتيل ديو والفريق الطبي المشرف وادارة مستشفى الرسول الأعظم والمدير الطبي على مدار ساعات النهار لاتخاذ ما يمكن من اجراءات سريعة لرفع الخطر والحفاظ على حياة الفتاة ديانا.

4- أصدر قرارا استثنائيا ذا طابع انساني خاص، اوعز بموجبه للجهات المعنية باجراء كل ما يلزم من فحوص واجراءات طبية يحتاجها العلاج على نفقة وزارة الصحة تمهيدا لاجراء عملية زراعة الكبد في مستشفى الرسول الاعظم، ان كانت نتيجة الفحوص ايجابية ومطابقة".

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