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"المسيح قام حقا قام" , والمعايدة موصولة ب "شعنينة مباركة"

21
APRIL
2019
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المسيح قام حقا قام , والمعايدة موصولة ب شعنينة مباركة . الفصل ربيع لكن الطقس شتاء واكثر . ثلوج نيسان غطت من جديد قمم لبنان . بركات الطبيعة ونعم الخالق جادت وافاضت واكرمت ينابيع وانهار وجبال لبنان خيرات وبحيرات بين ميلاد الرب وقيامته . لكن قيامة الموازنة يبدو انها مؤجلة الى ما بعد الاعياد بانتظار توافر الغطاء السياسي الكامل لها وابرز المواقف واكثرها تعبيرا ما اعلنه رئيس البلاد العماد ميشال عون من بكركي ان لا ضرائب على ذوي الدخل المحدود والطبقة المكابدة الصابرة على شظف العيش وصلف بعض المتنمرين والمنظرين وهواة الحروب الكرتونية والمواقف الهوائية . الرئيس عون اوضح انّ الوضع لا يسمح بالتمادي بالوقت، داعيا من ليس لديه الخبرة لإنهاء الموازنة بسرعة فليتفضّل إلى بعبدا ونحن نقوم بإنهائها له , لأن ليس من المقبول- برأيه- أن تبقى الامور سائرة بهذه الوتيرة البطيئة والقصة ليست ممارسة هواية, مؤكدا ان لا ضرائب على ذوي الدخل المحدود ونحن نعلم كيف يجب أن تفرض الضرائب وعلى من. فلا ينشغل بالكم."

 

من بكركي وضع الرئيس عون حدا لما يسوقه البعض عن سباق بين الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي والتهويل والتضليل والحرتقة والخردقة الذي تمارسه جهات في ملفات ذات صلة بدءا بالكهرباء ومرورا بالموازنة والتعيينات وليس انتهاء بمكافحة الفساد وتحصين القضاء وملف النازحين والوضع الاقليمي والموقف الدولي .

 

في المواعيد المضروبة قد يكون الخميس المقبل محطة لبلورة الافكار وترجمتها والشروع في معالجة جدية وملاقاة الانتظارات المؤجلة لخطوات تعزز الثقة الداخلية والدولية وتتابع الخط التصاعدي ايجابا لما ينتظره اللبنانيون او يكون كلام آخر استنادا الى ما اعلنه الرئيس من بكركي .

 

وفي سريلنكا التي عانت ولسنوات طويلة من تمرد التاميل والخلافات مع جارتها الكبرى الهند , ضرب الارهاب ضربة كبيرة وموجعة في العاصمة كولومبو وفي كنائسها وفنادقها ودور عبادتها في يوم الفصح . مئات الشهداء والجرحى في هجمات انتحارية غير مسبوقة بلغت ثماني في اوقات متقاربة ووفق منهجية استخدمت للمرة الاولى بهذه الكثافة دفعت بسلطات البلاد الى اعلان حالة الطوارىء في بلد يشهد فورة سياحية وطفرة اقتصادية لافتة تطرح اكثر من علامة استفهام حول التوقيت والمكان والفاعل الذي لم يكشف هويته ويتبنى مسؤولية الجريمة حتى الساعة . البداية من الفصح الدامي في كولومبو.

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