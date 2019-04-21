حزب الله يدين التفجيرات الارهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا

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اصدر حزب الله البيان التالي:

يدين حزب الله التفجيرات الارهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا وادت الى سقوط مئات الضحايا البريئة، ويستنكر بشدة التعرض للمؤمنين ولدور العبادة ايام الاعياد المجيدة.

ويجدد حزب الله التأكيد ان الارهاب لا دين له، ويدعو جميع المؤمنين في العالم على اختلاف انتماءاتهم الدينية والمذهبية للوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الافة الخطيرة سواء كانت افرادا او كيانات مصطنعة.

ويتطلع حزب الله في هذا اليوم المبارك لميلاد الامام المهدي(عجل الله تعالى فرجه) ان يمن الله على المظلومين بظهوره القريب لتنعم البشرية جمعاء بالامن والسلام.