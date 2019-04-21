قداديس الفصح في كنائس دبي

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أحيت كنائس دبي قداديس الفصح وبدأت الاحتفالات الليتورجية منذ منتصف الليل برتبة الهجمة في رعية القديسة مريم في عود ميثا رأسها كاهن الرعية الأب طانيوس جعجع الكبوشي وعاونه الخوري ادوار شالوحي وغصت الكنيسة بأبناء الجاليات العربية من لبنان وفلسطين وسوريا والأردن ومصر والعراق والسودان. كما أحيت باقي الجاليات القداديس بمختلف الطقوس واللغات.

وفي رعية القديس فرنسيس في جبل علي رأس قداس الفصح الاب جعجع وعاونه الخوري ادوار، وقد تقاطر المصلون قبل ساعة من موعد القداس ليجدوا مكانا لهم فيما احتشد المئات في باحة الكتيسة.

تجدر الاشارة الى أن الوجود المسيحي في دولة الامارات يعود الى أكثر من خمسة عقود وهم من أبناء الوافدين العاملين في البلد ولديهم كنائس ومدارس في مختلف أنحاء الامارات ويمارسون شعائرهم في أجواء من الحرية والتسامح وهو تجلى في زيارة البابا فرنسيس الى أبوظبي في شباط/ فبراير الفائت.