هل تكون ثلوج الفصح آخر ثلوج قبل الربيع الفعلي؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة، التي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع امطار متفرقة محلية. يتكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يستمر الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير الكتل الهوائية الباردة والتي تؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى يوم الاثنين.

- الطقس المتوقع في لبنان: الأحد: غائم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة كما تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية والداخلية، تخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء ويتحول الطقس الى غائم جزئيا مع تكون الضباب على المرتفعات.

نحذر السائقين من قيادة السيارات على المرتفعات التي تعلو 1000 متر بسبب الانزلاقات الناتجة عن الامطار والثلوج والحذر من الضباب الكثيف احيانا.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع امطار متفرقة محلية. يتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال والداخل مع ظهور الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 20 درجة، فوق الجبال من 2 الى 10 درجات، في الداخل من 5 الى 14 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 40 كلم/س.

- الانقشاع: جيد يسوء أحيانا بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85 % .

- حال البحر: مائج . حرارة سطح الماء: 18 درجة..

- الضغط الجوي:761 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس:06,1 ساعة غروب الشمس:19,13 .