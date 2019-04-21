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كمين أمني يؤدي الى توقيف مروجي مخدرات

21
APRIL
2019
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في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات ترويج المخدرات على جميع الأراضي اللبنانية، والتي أسفرت عن توقيف عدد كبير من المروجين في مختلف المناطق، اضافة الى ضبط كميات كبيرة من المخدرات من انواع مختلفة.
 
نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها دوريات الشعبة، توافرت معلومات عن نشاط أحد الأشخاص في ترويج المخدرات ضمن منطقة المشرف في محافظة جبل لبنان.
 
على الأثر، كثفت الجهود الاستعلامية في المنطقة المذكورة حيث استطاعت دوريات الشعبة من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى: م. ب. (مواليد عام 1997، سوري).
 
كما حددت هوية /2/ من زبائنه، وهما:
 
- م. ا. (مواليد العام 1988، فلسطيني) بحقه ملاحقة قضائية بجرم التسبب بضرر
 
-  م. و. (مواليد العام 1989، فلسطيني) بحقه /3/ ملاحقات قضائية بجرائم احتيال وابتزاز
 
 بتاريخ 12/4/2019، قامت دورية من شعبة المعلومات بنصب كمين في بلدة المشرف نتج عنه توقيف المروج خلال توجهه لبيع المخدرات لزبائنه، اللذين اوقفا ايضا في المحلة ذاتها على متن دراجة آلية.
 
بتفتيش:
 
- المروج عثر بحوزته على كمية من حشيشة الكيف و102 ظرفا من مادة السالفيا.
 
- الفلسطينيين ضبط بحوزتهما كمية من حشيشة الكيف وأوراق لف سجائر.
 
 كما ضبط في منزل (م. ب.) الكائن في محلة المشرف، 27 علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين، ظرف عدد/2/ من مادة السالفيا، و10 حبات لون أحمر Playboy.
 
 بالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم.
 
أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.
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