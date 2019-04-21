الثلوج تتساقط بكثافة في المتن الاعلى وجرد عاليه

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افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان الثلوج ما زالت تتساقط بكثافة في معظم قرى وبلدات المتن الاعلى وجرد عاليه، وقد غطت طبقة من الثلوج معظم القرى، الا انها لم تقفل الطرقات الرئيسية، ووصلت الثلوج الى تخوم عاليه، وبلغت ثماكة الثلوج الى اكثر من 7 سنتيمترات في القرى والبلدات التي يزيد ارتفاعها عن الالف متر.

هذا وتشهد الطرقات حركة سير خفيفة بسبب تساقط الثلوج. اما الطريق الدولية باتجاه البقاع، فقد منع عناصر حاجز قوى الامن الداخلي في صوفر الشاحنات من التوجه الى المديرج - ضهر البيدر. وسمحت للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية او ذات دفع رباعي من التوجه فقط الى البقاع.