طرقات لبنان هذا الصباح

A+
A-
طلبت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي من جميع المواطنين توخي الحدذر وفي القيادة نتيجة الطقس العاصف الذي يشهده لبنانـ أما حال الطرقات فهو على الشكل التالي:
- طريق ضهر البيدر أصبحت سالكة أمام جميع المركبات بعد أن كانت مقطوعة بسبب انزلاق بعض المركبات نتيجة تساقط الثلوج.
- طريق الأرز حتى المصعد الكهربائي سالكة أمام السيارات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية.
- طريق ترشيش زحلة سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي.
أما الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:
عيناتا - الارز
جرد مربين - الهرمل
حدث بعلبك - كفرذبيان
معاصر الشوف كفريا
لاسا - العاقورة - حدث بعلبك