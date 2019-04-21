طرقات لبنان هذا الصباح

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طلبت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي من جميع المواطنين توخي الحدذر وفي القيادة نتيجة الطقس العاصف الذي يشهده لبنانـ أما حال الطرقات فهو على الشكل التالي:

- طريق ضهر البيدر أصبحت سالكة أمام جميع المركبات بعد أن كانت مقطوعة بسبب انزلاق بعض المركبات نتيجة تساقط الثلوج.

- طريق الأرز حتى المصعد الكهربائي سالكة أمام السيارات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية.

- طريق ترشيش زحلة سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي.

أما الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

عيناتا - الارز

جرد مربين - الهرمل

حدث بعلبك - كفرذبيان

معاصر الشوف كفريا

لاسا - العاقورة - حدث بعلبك