عناوين الصحف ليوم الأحد 21 نيسان 2019

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الأنباء: الراعي: نشهد إحلال المواطنية الدينية محل السياسية في لبنان!
«الموازنة» بين أرقام «الهدر الخيالية» ومحاولات لإقناع فرنسا بتمديد مهلة «سيدر»
الحياة: تطابق فرنسي مع الإدارة... وبلنغسلي طلب إبلاغ بري نفي "الشائعات عنه"
ضبط حدود لبنان بات جزءاً من امتثاله للعقوبات وتشدد واشنطن يطال متعاونين من طوائف عدة مع "حزب الله"
النهار: رسالة لافتة للراعي وترقب إجراءات تبدد المخاوف
الشرق الأوسط: إحالة كل من يحمل رتبة فريق بجهاز الأمن والمخابرات السوداني إلى التقاعد
بقرار من المجلس العسكري الانتقالي