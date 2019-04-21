عناوين الصحف ليوم الأحد 21 نيسان 2019

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الأنباء: الراعي: نشهد إحلال المواطنية الدينية محل السياسية في لبنان!

«الموازنة» بين أرقام «الهدر الخيالية» ومحاولات لإقناع فرنسا بتمديد مهلة «سيدر»

الحياة: تطابق فرنسي مع الإدارة... وبلنغسلي طلب إبلاغ بري نفي "الشائعات عنه"

ضبط حدود لبنان بات جزءاً من امتثاله للعقوبات وتشدد واشنطن يطال متعاونين من طوائف عدة مع "حزب الله"



النهار: رسالة لافتة للراعي وترقب إجراءات تبدد المخاوف



الشرق الأوسط: إحالة كل من يحمل رتبة فريق بجهاز الأمن والمخابرات السوداني إلى التقاعد

بقرار من المجلس العسكري الانتقالي