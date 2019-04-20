عرس الدم (بقلم جورج عبيد)

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بقلم جورج عبيد -

"ابتهجي جدًا يا ابنة صهيون، اهتفى يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. وأقطع المركبة من أفرايم والفرس من أورشليم، وتُقطع قوس الحرب. ويتكلم بالسلام للأمم وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض" (زك9: 9، 10)."

يمضي يسوع من بيت عنيا حيث أقام ألعازر من القبر، وقد كان قد أنتن فيه أربعة أيّام، لى أورشليم قاتلة الأنبياء والمرسَلين إليها، حاملاً إلى شعبها نصرًا استباقيًّا بإقامة صديقه من الموت. لم يكن هذا الحدث سائدًا من قبل في أيّة ديانة سادت العالم قبل المسيح أو بعده، ولم يوجد في الأدبيات العبريّة الخاصّة باليهود ما يشير إلى إقامة الأموات. إنّها الثورة على الموت بالتحدّي الفاعل والمجيد لمملكته. لا يحمل السيّد موتًا إلى المدينة بل يحمل إليها القيامة، أو يحمل إليها نفسه قيامة ليس لشعب اليهوديّة حصرًا بل لكل الشعوب المؤمنة به والمنطلقة منه.

آيتان قالهما يسوع غيّرت وجه العالم وطبيعته: "أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا"، "أحبّوا بعضكم بعضًا كما أنا أحببتكم" ليتوّجها يوحنا الرسول وهو عينه البشير بآية هي الكمال بحدّ ذاته: "الله محبّة". الآيتان الأخيرتان كافيتان لتكشفا قوّة يسوع وسلطانه وملوكيّته ومن أين استمدّها. المحبّة رحم للاستمداد. إنه مختلف عن كلّ ملوك الأرض الفاتحين للمدن والبلدان والسابين للنساء والمهيمنين عن طريق السيف، جباههم مكلّلة بأكاليل الغار وتيجان الأبّهة، أمّا هو فيركب على جحش ابن أتّان وديعًا طيّبًا، والناس يستقبلونه بالسعف والأغصان يصرخون ويهتفون له "هوشعنا"، ومعنى الكلمة خلصنا يارب، ليتحوّل الهتاف بعد حين إلى إدانة بريء واستبداله بمجرم كبراباس، فيبدو وكما قال إشعياء: "كشاة سيق إلى الذبح لم يفتح فاه بالمَكر" ويتحوّل إلى رجل أوجاع نابت كفرخ وكعرق من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه"(إش53: 2)، إلى أن ينتظره إكليل الشوك ليوضع على راسه ويضرب بالقصبة، إلى أن يرفعوه على الخشبة من بعد أن يضرجوا جسده بالدماء ويمزقوه بالسياط.

يسوع عارف أنّه صاعد إلى مدينة قتلت العديد من الأنبياء والمرسَلين إليها. إنه متّجه إلى درب آلامه الصعبة والمستعصيّة بل العصيّة على الفهم والإدراك. لقد سبق وأنبأ الرسل قبل ذلك وأخبرهم بما سيحدث له في أورشليم. مشروع المسيح أن يموت، لا يعني هذا أنّه وأبوه يستلذّان الألام والموت، الله ليس ساديًّا لكي يتلذّ بآلامه وآلام وحيده الإلهيّ، ما هو جوهريّ في التدبير الإلهيّ أن يسوع حمل نصره سلفًا بألعازر على الموت، حمل التحدّي كلّه وقال لليهود المتعدّي الشريعة، أنا هو إلهكم الذي بحثتم عنه حين كان طفلاً لتقتلوه، وها أنذا الآن بينكم إلهٌ واين الله وملكٌ عليكم... قالها جهارًا لبيلاطس أنا هو ملك اليهود، وحين خيّرهم في لحظة إطلاقه بينه وبين باراباس ورفض اليهود سألهم أأصلب ملككم؟ فأجابوه متملّقين ليس لنا ملك غير قيصر، وازدادوا صراخًا اصلبه اصلبه... لقد استعدّ يسوع في البدء لموته، وقد رآه يوحنّا المعمدان حملَ الله الرافعَ خطيئة العالم، وقبل أشعياء رآه الحمل المذبوح قبل كون العالم. لقد تمتمت الكتب السابقة عنه برموز واضحة معلنة أنّه الملء المجروح. كلّ آلام الكون وقرابينه تجمعّت به هو القربان الحيّ الذبيح المتّجه إلى آلامه الكونيّة وموته. وعلى الرغم من ذلك، قال لتلاميذه بأنّه سيقوم. لن يبقى معلّقًا على الخشبة إلاّ عند الذين لا يزالون يحاربونه، ولن تقوى سلطة باراباس وقيافا وبيلاطس على الحقّ وهو الحقّ، والحرب على الحقّ المبثوث في الشعوب لا تزال مستمرّة بظلمها وقتلها لأجل استمراره ميتًا أو مخفيًّا أو محجوبًا، وقد انتصر هذا الحقّ وسيبقى منتصرًا، ولن يبقى ميتًا في القبر لأنه حقّق القيامة بألعازر وهو العارف أنه ليس ماضيًا إلى آلام عبثيّة تقضي عليه بل إلى القيامة، لن يبقى ميتًا في القبر إلاّ عند الذين لا يزالون يزعمون ويدّعون أنّ تلاميذه جاؤوا ليلاً وسرقوه بعدما دفعوا لهم الرشى. يسوع حمل نصره بألعازر إلى المدينة قاتلة الأنبياء ليذبحها بقيامته ويخفي شرّها بضيائه.

إنّه عرس الدّم في أورشليم. يسوع يتجه إليها ليقول الحب فيها دمًا. ليقول بأن الله محبة، وهي المحبة الظافرة. ليس أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه فداءً عن احبّائه. تلك هي لغة العاشقين ولا تليق سوى للكبار منهم. لقد استعارها بولس الرسول في خطابه إلى المقبلين على الزواج ليقول لهم بأن الرجل والمرأة يصيران كلاهما جسدًا واحدًا كما المسيح والكنيسة. هذه الوحدانية لم تحدث إلاّ بالفداء. ويقول: "إنّ الرجل هو رأس المرأة كما أنّ المسيح هو رأس الكنيسة ومخلّص الجسد... لقد غسل المسيح الكنيسة بالدم والماء ليوضحها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن ولا شيء مثل ذلك... أي أن المسيح عشق شعبه أحبّه حتى الموت موت الصليب، وخطب البيعة من الأمم بهذا الدّم السكيب، إشترى شعبه من لعنة الناموس وجعل البيعة خطيبته وزوجته إلى اللانهاية، وأنقذ الشعب من حروفيّة الناموس وجهالته العبثيّتين.

كلّ هذا انطلق من لحظة الدخول إلى المدينة المقدّسة، رفع إليها خطايا العالم حملها على منكبيه ليفجرها بالدم المهراق فوق الخشبة وعلى تلّة الجلجلة. ليست خطايانا بنأي عنه. في الأسبوع العظيم المقدّس، لا بدّ من الفهم بأنّ يسوع يحملنا نحن أيضًا بخطايانا الكثيرة والفادحة، إنه ممدود إلى كلّ الأجيال ليرفعها على الخشبة ليطهرها بالروح الذي أسلمه لنكون معه في الفردوس. ليست طريق أورشليم محصورة بالمسيح وحده إنها لكلّ الأجيال على الرغم من حراب الظلم والهتك، ومؤامرة سلبها من هويتها وحقيقتها، وجعلها ملكًا حصريًا لمن قتلوا المسيح وعلّقوه على الخشبة، ليبخفوه تحت قومياتهم النمظلمة والظالمة والحروفيّة والعبثيّة فيما هو فوقهم جميعًا. لن يسلبوا منا قضية المسيح مع سلبهم للقدس، لن يطمسوا حقيقة نصره عليهم ولن يمنعونا من النصر وإكمال مسيرة المسيح في المشرق إلى أن نستعيد القدس ونسجد فيها لآلامه وقيامته...

عرس الدم ممدود، إنها شعانين جديدة نستقبل بها المسيح ربّ المجد بكلّ طفل ومظلوم ومكلوم وضحية وشهيد، سنستقبله بالأناشيد في مدينته هو مدينة السلام حاملين إليه قلوبنا وعقولنا، ونحن عارفون أن عرس الدم سيتحوّل إلى نصر مبين والدم ضياء العهد الجديد البازغ من القبر.

إذهبوا إليه في الكنائس في الصلوات، إجعلوا هذا الأسبوع عظيمًا بالتزامنا له في بيوتنا ومع عائلاتنا، لنحمله في المهج والمآقي ولا نذرف الدموع ونتفجّع سوى على خطايانا الكثيرة، لا يحتاج يسوع إلى دموعنا هو يبكي علينا لأننا خاطئون وظالمون أحيانًا كثيرة وغير ملتزمين لإيماننا، لأننا نبدو مسيحيين من دونه، وليس لنا من مسيحيّة إلا من خلاله. في هذا الأسبوع تعالوا نحبه ونلتقي معه ولا نجحده أو نخونه، تعالوا نعاينه متألّمًا ومرفوعًا على الخشبة وننتظره فوق التلال والأكمة فوق الهضاب والسهول في البيوت وخارجها، نضيء له مشاعل قلوبنا، ونقول له أيها المصلوب الحبيب ننتظر قيامتك لتقيم بيننا ونقيم فيك، ولا ننفصل عنك لأننا اتخذناك إلهًا مخلّصًا، وليس لنا مخلّص سواك وسنحمل صليبك ونطوف به لتبقى وحدك السيد على قلوبنا وحياتنا وعلى العالم بنصرك الذي سيؤول إلى نصرنا على كلّ ظلم بنورك العظيم مع فجر الفصح الآتي.