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داليا داغر -

نحن أبناء القيامة،

نحن أبناء الرجاء...

نحن أبناء المسيح الذي تحمّل الوجع والألم من أجل خلاصنا،

نحن أبناء المعلّم الأول والثائر الأعظم الذي حرّرنا من كل خطيئة ورسم لنا طريق ألحق والحقيقة،

معه لا للخوف لا لليأس لا للإحباط،

هو من بقيامته كان الإنتصار،

إنتصر على الموت ليقول لنا لا تخافوا حصّنوا أنفسكم بالمحبة والتسامح والإيمان،

واعملوا الخير،

وساعدوا المحتاج،

وعزّوا المحزونين،

وحضّروا أرواحكم لساعة اللقاء،

ولا تنغمسوا في ملذات الدنيا، وثقوا به لتستحقوا الحياة الأبدية...

نعم نحن نخضع دائماً للتجارب،

وتنتابنا لحظات ضعفٍ وشك،

ونغرق في أحزان كبيرة،

كما ننجر في كثير من الأحيان وراء متاهات دنيوية تبعدنا كلها عن الله،

ولكن إذا كانت الصلاة ملاذنا، والإيمان سلاحنا فأننا لا مُحال سنتخطى كلّ الصعاب مهما تعاظمت...

فلنعد إلى ماهية ايماننا،

ولنتأمل في عظمة القيامة،

لنعرف اننا أبناء الرجاء ولا شيء سيقوى علينا...

#المسيح_قام_حقاً_قام...