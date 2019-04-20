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كرامي وكيدانيان جالا في الأسواق الداخلية والمواقع الأثرية في طرابلس

20
APRIL
2019
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 جال رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي يرافقه وزير السياحة أواديس كيدانيان، في المواقع الأثرية في المدينة القديمة في طرابلس، بدءا من جامع الأمير سيف الدين طينال، حيث تولت نقيبة الأدلاءالسياحيين أليسار البعلبكي، وفاطمة الحلاب من خريجي كلية السياحة في جامعة "المدينة"، عملية التعريف بهذا الموقع الأثري المملوكي الذي يفوق عمره 800 عام.

ثم انتقل الوفد إلى الجامع المنصوري الكبير، وجال في ارجائه واستمع إلى شرح عن تاريخه وأهميته.

بعدها توجه كرامي وكيدانيان إلى سوق الصاغة والتقيا أعضاء نقابة الصاغة وأعضاء جمعية الصاغة ونقابات ولجان الأسواق الداخلية الذين رحبوا بالزيارة آملين "ان تهتم الدولة بهذا الكنز السياحي".

وكانت زيارات لحمام العبد وخان الصابون وسوق النحاسين وسوق الكندرجية والازقة والحارات الأثرية المأهولة بالسكان.

وانتقل الوفد إلى قلعة طرابلس وجال في ارجائها واستمع إلى شرح عن دورها التاريخي والعسكري وأهميتها السياحية.

كما زار كرامي وكيدانيان والوفد المرافق معرض رشيد كرامي الدولي وكان في استقبالهم رئيس مجلس الإدارة أكرم عويضة الذي قدم نبذة تاريخية عن المعرض وأهميته الاقتصادية ودوره السياحي.

وأمل عويضة "تسويق المعرض لتشمله الجولات السياحية باعتباره معلما معماريا فريدا في المنطقة وتحفة أدرجت على لائحة التراث العالمي".

وأبدى كيدانيان إعجابه بما شاهده، ووعد بالإهتمام بهذه المواقع الأثرية "التي تضاهي آثار كبريات المدن العالمية".

وطنية
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