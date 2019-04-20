مصلحة الأبحاث الزراعية تحذر من الصقيع.. عواصف رعدية خلال الـ48 ساعة المقبلة!

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حذرت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية من تساقط الثلوج مساء اليوم السبت وغداً الاحد على ارتفاع 1200 متر، وربما البقاع على 1000 متر، لا سيما ترشيش وضهر البيدر.

كما ونبهت المصلحة اصحاب البيوت البلاستيكية وصيادي الاسماك من الرياح القوية نهار الأحد 21.

وتشير المصلحة الى احتمال تشكل الصقيع على ارتفاع 1000 متر.

وطلبت من المزارعين التحضر واتخاذ الاجراءات لمنع تلف الازهار والمزروعات بسبب الجليد مع الإشارة الى ان الرياح غربية مساء الاحد وشمالية غربية مساء الاثنين، اي ان مصدر التدفئة يجب ان يبدأ من الغرب مساء الاحد ومن الشمالي الغربي مساء الاثنين.

كما تحذر المصلحة من العواصف الرعدية خلال الـ 48 ساعة المقبلة.