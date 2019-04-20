بو صعب يردّ: لسنا معنيين بأي موازنة تناقش عبر التغريدات لمتورطي الامس بالظلام ومبشري اليوم بالنهار

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غرّد النائب بلال عبد الله عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر"، قائلا: " بين الإعلان المبكر لوزير خارجيتنا عن حتمية خفض الرواتب وتخفيف عبء كلفة التقاعد منذ اسبوع، وبين تصريح وزير دفاعنا حول استحالة المس بمكتسبات العسكريين وتعويضاتهم، يطرح من جديد مفهوم التضامن الوزاري،وربما توحيد القوى لتوجهاتها".



بدوره ردّ وزير الدفاع الياس بوصعب على تغريدة عبدالله، وكتب: " رفيق بلال، بما انك تتابع تصريحات وزير الدفاع وكوني لا اذكر تصريحا لي عن "استحالة المس بمكتسبات العسكريين وتعويضاتهم"بغض النظر عن موقفي، فليتك تزودني بهكذا تصريح. اكرر باننا لسنا معنيين باي موازنة لوزارة الدفاع تناقش عبر الإعلام والتغريدات لمتورطي الامس بالظلام ومبشري اليوم بالنهار".