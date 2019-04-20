بعد ردّ وهّاب.. جنبلاط يكشف!

A + A -

كتب رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "لمن لم يفهم التغريدة او اراد تفسيرها على غير محملها فليقرأ مقال ميشال جورجيو في جريدة الOrient le Jour تاريخ 23 اذار 2019".



وكان جنبلاط نشر صورة لتمثال كلبه "اوسكار" قائلا:" Le gardien du clan pour l’éternité #Oscar" أي سيبقى "اوسكار" حارس العشيرة الى الابد!

وعلّق رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب بر حسابه على تويتر قائلا: " لا أحب التدخل بشؤون الآخرين الشخصية وليس لي الحق أصلاً ولكن قرأت تصريح الوزير جنبلاط اليوم عن كلبه والذي قال فيه أن أوسكار هو الوصي على العشيرة للأبد أو حارسها فإذا كان يقصد عائلته الصغيرة فهو حر أما إذا كان يقصد الدروز فأقول له آن الآوان بأن تخجل."

وتابع: "فالدروز يحميهم آلاف الأبطال من الجبل وحاصبيا وراشيا والسويداء والجولان والجليل وليسوا بحاجة لحماية الكلاب الدروز حمتهم دماء الشهداء الذين سقطوا ألم يحن الوقت لتخرج من طريقتك في إهانتهم هم أكبر منك ومنا ومن كل السياسيين هم الشرف والوفاء والكرم والشجاعة."