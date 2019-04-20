بالصورة هل وقعتم ضحية هذا النشال؟

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20
APRIL
2019
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات نشل أجهزة خلوية وحقائب يدوية في عدد من مناطق وأحياء العاصمة بيروت، وكان آخرها مساء 8/4/2019، حيث أقدم شخصان على متن دراجة آلية، على نشل جهاز خليوي من أحد المارة في محلة جادة الاستقلال - الأشرفية. 
 
وخلال هروبهما، بعكس وجهة السير، في إتجاه ساحة ساسين، اصطدمت الدراجة بسيارة على الطريق، فتعطلت عن السير، وأصيب أحدهما وسقط والدراجة أرضا، فيما لاذ سائقها بالفرار. تم رصد الحادث المذكور من قبل غرفة المراقبة والتحكم في وحدة شرطة بيروت، فجرى توجيه دورية من مفرزة استقصاء بيروت لتوقيف المشتبه به المصاب، الذي تبين انه يدعى: ف. ح. ( مواليد عام 2000، لبناني)، اصيب بكسور وجروح في قدمه اليمنى.
 
وبعد مراجعة القضاء، نقل من دورية بفصيلة الاشرفية الى إحدى المستشفيات للمعالجة، وفور تماثله للشفاء، اقتيد إلى مركز الفصيلة. وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بأكثر من /10/ عمليات نشل ضمن مدينة بيروت، بعد خروجه من السجن بالإشتراك مع الشخص الثاني الفار، الذي حددت هويته والعمل جار على توقيفه.
 
لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز فصيلة الأشرفية، الكائن في شارع بيضون - الأشرفية، أو الاتصال على الرقم: 328094/01، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
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