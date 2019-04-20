اعتديا جنسيا على مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل توقيفها

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

بتاريخ 18/4/2019 ادعت لدى فصيلة العباسية في وحدة الدرك الإقليمي، إحدى المواطنات من مواليد عام 1972 وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، ضدّ شخصين من التابعية السورية، اعتديا جنسيا عليها، وذلك بتاريخ 16 الجاري أثناء وجودها قرب منزلها في احدى البلدات الجنوبية.

بنتيجة المتابعة الفورية التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكنت من تحديد هوية الفاعلَين، وتوقيفهما، وهما:

_ س. م. (مواليد عام 1984، سوري)

_ إ. ع. (مواليد عام 1993، سوري)

وبعرضهما على المدّعية، تعرّفت إليهما، وسلّما إلى القطعة الاقليمية المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقها، بناءً على إشارة القضاء المختص.