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الراعي في رسالة الفصح: على السياسيين أن يعملوا بجدية لاجراء الاصلاحات اللازمة

20
APRIL
2019
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أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال توجيهه رسالة الفصح أنه لا يمكن للكنيسة ان تسكت أمام ما يتعرض له أبناؤها من اعتداءات وهم يلجؤون اليها لانهم فقدوا الثقة بالطبقة السياسية، مشيرا الى أن الكنيسة لا تنتظر مديحا بل تطالب الدولة بالقيام بواجباتها.
 
ولفت الى أننا" نصلّي من اجل ان يفتح اهل الدولة قلوبهم ولكي يخرجوا من اسر مصالحهم وحساباتهم وحصصهم ويدخلوا جديد القيامة ويجتهدوا في درس المشاريع الانمائية وعدم فرضها على المواطنين قسراً".
 
وذكر الراعي بأن لبنان قام سابقا خلافاً لجميع دول المنطقة على احلال المواطنة السياسية محل المواطنة الدينية كأساس للعيش المشترك، اما ما نشهده اليوم فهو احلال المواطنة الدينية محل المواطنة السياسية بالاضافة الى شبه دويلات طائفية ونفوذ حزبي في المناطق وتدخل سياسي في التعيينات والقضاء وتجاوز الاجهزة الامنية صلاحياتها والقوانين، مؤكدا أن كل هذه الامور أضعفت الدولة.
 
وشدد على أنه لابد من اصلاح سياسي اولا والسعي لاحلال نظام اقليمي يعمم السلام من حولنا، لافتا الى أن لبنان يحتاج الى استعادة الثقة به من قبل الاسرة الدولية لذا يجب على السياسيين أن يعملوا بجدية لاجراء الاصلاحات اللازمة.
 
وناشد الراعي وسائل الاعلام "الكف عن اظهار الوجه السلبي عندنا ونشر الحقيقة الموضوعية"، مشيرا الى أنه باستطاعة هذه الوسائل أن تكون اما أداة حرب أو أداة سلام.
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