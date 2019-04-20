طقس لبنان: فصح أبيض ولكن إنقلاب بداية الأسبوع

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك": جُنّ نيسان يوم الجمعة العظيمة حين استضاف كانون البارد خلال النهار، فتساقطت الثلوج على الجبال التي تعلو 1200 متر، وغطى البرَد المناطق الساحلية والجبلية، وشملت الصواعق الأجواء السورية واللبنانية وشمال فلسطين، وسوف يستقر الطقس يوم السبت بين الغائم والممطر، بشكلٍ متفرق، الى ان ينشط المنخفض الإيسلاندي فوق غرب روسيا والبحر الأسود بعد ظهر السبت، الأمر الذي سيسبب نزولاً قطبياً نحو جنوب تركيا، سيؤثر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط فجر الأحد بهبوب رياح شمالية غربية شديدة البرودة، ستحوّل المنخفض الناشط بأمطاره ورطوبته العالية، المتمركز فوق لبنان وفلسطين وغرب سوريا، الى مثلج بحيث ستتساقط الثلوج على الـ 1200 متر وتكون ممزوجة بالماء على 1100 متر، وسوف تضرب الثلوج بشكل لافت، مدينة بعلبك وجوارها والقرى والبلدات الواقعة على السلسة الشرقية، كما تصل نسبة التراكمات الثلجية فوق 1700 متر الى 20 سنتم، امّا المناطق الساحلية، فستشهد امطاراً طوفانية مصحوبة بالبرَد الغزير والصواعق والعواصف الرعدية المتواصلة ويُخشى تشكل السيول والفيضانات وجرف الحصى والأتربة على الطرقات.

أعيادٌ ربيعية في القسم الثاني من نيسان تتعرّض لتيارات قطبية باردة وتساقط للثلوج بشكل كثيف بخاصة فوق 1200 متر، سرعان ما ستشهد ردّاً قاسياً من الصحراء الإفريقية الكبرى حين تتمدد الكتل الساخنة من مصر وسيناء نحو الاردن وفلسطين ولبنان وقبرص وترفع الحرارة 12 درجة بأقل من يومين، فتستقر خلال الأسبوع المقبل على 27 درجة ساحلاً و 25 بقاعاً.

كيف ستتوزع نسبة الأمطار بين السبت وفجر الإثنين:

درجة اولى 60-90 مم: الساحل السوري، طرابلس، شكا، البترون، جبيل، بشري، زغرتا، جونية، بيروت، كسروان، المتن، عاليه، الشوف، جزين، مرجعيون، الدامور، النبطية، صيدا،

درجة ثانية: 30- 50 مم: صور، بنت جبيل، عكار، القبيات، البقاع الشمالي الشرقي السلسلة الشرقية، شمال فلسطين وشمال الأردن.

الحرارة على الساحل: 15/9

في البقاع: 6/2

بعلبك، عرسال، بريتال، والجوار: 4/1

الجبال 1200 متر: 5/1

الضغط الجوّي: 1012hpa

الرطوبة: 92%

الرياح: شمالية غربية سرعتها 35 في الساعة