بالصور - نديم قطيش يقع في فخ الـ "فوتوشوب"!

A + A -

في ذكرى تفجير السفارة الأميركية في بيروت في 18 نيسان عام 1983، نشر الاعلامي نديم قطيش صورة للقائد العسكري في "حزب الله" عماد مغنية وهو في موقع التفجير، لكن بحسب الناشطين الذين نشروا الصورة الاصلية، تبين أنها فوتوشوب، أي صورة مركبة لمغنية في موقع التفجير.



وعلّق قطيش على الصورة وكتب: "في مثل هذا اليوم عام 1983 فجر عماد مغنية السفارة الأميركية في بيروت عبر عملية انتحارية. بين القتلى 46 مدنياً لبنانياً بريئاً لا ذنب لهم سوى وجودهم في المكان للحصول على تأشيرةٍ تخرجهم من الجحيم الذي تحالفت على صناعته منظمة التحرير وحافظ الاسد قبل ان يرثهما حزب الله".